Saksamaa veab eest plaani anda Vene külmutatud varade tagatisel Ukrainale laenu

Rühm riike eesotsas Saksamaaga on äratanud uuesti ellu vaidluse külmutatud Vene varade kasutamise üle Ukraina toetamiseks. Riigid pakkusid Kiievile välja uue laenu, mille tagatiseks on need samad varad, kirjutab Politico.

Nelja Euroopa Liidu diplomaadi ja ametniku sõnul asendaks selline laen vähemalt osa 100 miljardist eurost, mis on Euroopa Liidu tulevases pikaajalises eelarves Ukrainale ette nähtud.

See lähenemine on ka kooskõlas Berliini eesmärgiga eelarvekulusid kärpida.

Mitmed riigid, sealhulgas Rootsi, Poola, Holland ja Hispaania, survestavad kasutama 210 miljardi euro väärtuses külmutatud Vene varasid, et rahastada Ukrainale veel üht laenu.

Belgia, kus hoitakse suuremat osa nendest külmutatud vahenditest, kardab aga, et Venemaa võimalike kohtuvaidluste põhiraskus langeks just neile. Seetõttu lükkas riik eelmisel aastal sarnase plaani tagasi.

Ühe diplomaadi sõnul peetakse uut sammu paremaks lahenduseks kui plaanitud kulutuste kärpimist teistes valdkondades.

"See seab Belgia-sugused riigid valiku ette: kas rahastada Ukraina toetamist [eelarve] kaudu, mis tähendaks vähem raha põllumeestele ja regioonidele, või vabastada Vene varasid kasutades hoopis miljardeid eurosid," selgitas ta.