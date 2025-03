Tallinn langetab pea kolmandiku võrra lasteaia kohatasu

Tallinna linnavalitsus kiitis heaks 1. aprillist lasteaia kohatasu langetamise 50 eurole lapse kohta, mis tähendab, et tasu langeb pea kolmandiku võrra. Eelnõule peab heakskiidu andma ka Tallinna linnavolikogu.

Tallinna linnavalitsus kiitis teisipäeval heaks eelnõu, mille järgi langeb alates 1. aprillist lasteaiakohatasu lapse kohta 50 eurole ning lasteaedades, kus on ka ujumisõpe, 56 eurole. Praegu on need tasud vastavalt 71,25 ja 78,26 eurot lapse kohta.

Eralasteaedades ja lastehoidudes käivatele lastele jätab Tallinn toetuse samaks ehk see saab ka 1. aprillist olema 71,25 eurot lapse kohta kuus.

Lasteaiakohatasu vähendamine on kirjas ka Tallinna koalitsioonileppes ning selles jõuti kokkuleppele tänavuse linnaeelarve läbirääkimistel, ütles linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE).

Hariduse abilinnapea Aleksei Jašin (Eesti 200) ütles, et ilma linna toetusteta oleks praegu lasteaia kohatasu 108 eurot kuus, aastast 2021 oli lasteaia kohatasu tõus eelmise linnavalitsuse poolt aga külmutatud. Külmutamine tuli aga lasteaedade enda raha arvelt, märkis Jašin, sest linn lisaraha lasteaedadele ei maksnud.

"Selle aasta eelarves on kompensatsioon lasteaedadele ette nähtud, seega lasteaedade olukord selle otsusega ei lähe kehvemaks," ütles Jašin.

Tallinna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käib 2024. aasta novembrikuu seisuga 19 515 last, kellest praegu on vanema osa tasumisest vabastatud 6271 last (sissetulekust sõltuv vabastus ja teise ning enama lapse vabastus).

Vanema osa määra langetamise negatiivne mõju linna eelarvele on prognooside järgi tänavu 2,4 miljonit eurot ja alates 2026. aastast umbes 3,2 miljonit eurot aastas.