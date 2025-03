Galerii: Tallinn sai juurde sõidetava monumendi "Kelluke"

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski avas neljapäeval Krulli remonditsehhi loodud ajutises trikipargis ekstreemspordivõistluse Simple Sessioni ja linna koostöös sündinud sõidetava monumendi "Kelluke", mille eripäraks on sellised metallist küljed, mis tekitavad rula ja BMX-iga sõites omalaadseid helisid.

"Simple Session pole lihtsalt üks suur üritus, mis iga-aastaselt toob siia kokku tuhandeid selle ala fänne, vaid on inspiratsiooniks olnud tervele põlvkonnale inimestele," sõnas trikivõistluse avanud Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski, kes tõi välja, et skulptuur pole kingituseks mitte ainult Simple Sessionile, vaid tervele kogukonnale.

"See liigub ilusamate ilmade saabudes Vabaduse väljakule, et näidata ka avalikus ruumis seda, kuivõrd avatud hoiaku ja arusaamaga me ekstreemspordi suhtes oleme," lisas Ossinovski.

Monumendi disaini taga on Jarmo Kangro ja Toms Silins, teostuse eest vastutas Mindwork Ramps.

Kevadel paigaldatakse monument Tallinna Vabaduse väljakule, et rikastada Tallinna avalikku ruumi ainulaadse spordi- ja kunstiprojektiga.