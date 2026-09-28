Otse kell 13.15: erikomisjon kutsus aru andma Michali, Rahumäe, Tudebergi

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkab esmaspäeval avalikul istungil kaitsevaldkonna finantsjuhtimise ja riigikaitse hangetega seotud probleemide arutelu. Teiste seas on istungile kutsutud peaminister Kristen Michal ning ettevõtjad Jaanus Rahumägi ja Even Tudeberg.

Kell 13.15 algavat avalikku istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Istungile on kutsutud peaminister Kristen Michal, riigikogu liige ja endine kaitseminister Hanno Pevkur, kaitseministeeriumi kaitsevõime asekantsler Kadri Peeters, riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) peadirektor Elmar Vaher, RKIK-i endine siseaudiitor Martti Mölder, ESC Global Security tegevjuht Jaanus Rahumägi, ettevõtja Even Tudeberg ja riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen.

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul ei ole komisjon pärast korduvaid arutelusid ikka veel hulgale olulistele küsimustele vastuseid saanud.

"Komisjon on viimaste nädalate jooksul kuulnud mitmeid üksteisele vastukäivaid selgitusi ning saanud kinnitust ka asjaoludele, mis tõstatavad uusi küsimusi kaitsehangete otsustusprotsessi, riskide juhtimise ja järelevalve kohta," ütles Reinsalu.

"Avalikkuse huvides on saada selgust, kuidas tehti otsuseid maksumaksja raha kasutamisel, miks jätkati probleemsete tehingutega vaatamata hoiatustele ning millistel alustel kujunesid kontaktid ja läbirääkimised asjaosaliste ettevõtetega."

Jaanus Rahumäe nimi on seoses hapuks läinud relvahangetega korduvalt nii ajakirjandusest kui ka poliitikute pöördumistest läbi käinud, kuid ajakirjandusega pole ärimees olnud nõus rääkima. Eelmisel nädalal kirjutas Rahumägi sotsiaalmeedias, et ta ei ole seotud ühegi laskemoonatehinguga.

Even Tudebergist on Postimees kirjutanud kui mitme suure välismaise kaitsetööstusettevõtte Eesti "fikserist" - kohapealsest asjaajajast, probleemide lahendajast jne.

Postimees on kirjutanud, et Türgi ettevõtte ARCA Defence'i ja eestlased viis kokku Tudeberg koos endise Šveitsi brigaadikindraliga Beat Fidorlin Eberlega.

Nüüd kahtlustab aga Tudeberg, et Pevkur varastas Beat Eberlelt äripartneri ja suunas ta Rahumägi juurde. "Hanno Pevkur suhtles pärast 2024. aasta juuni kohtumist Ismail Terlemeziga korduvalt. Ta suunas ARCA Jaanus Rahumäele!" on Tudeberg veendunud.