Tallinna Tõnismäe apteek saab 100-aastaseks

Toonase Tallinna ühise haigekassa apteegi asutasid 20 meest aastal 1925. 14 aastat hiljem kolis asutus vastselt ehitatud Tõnismägi 5 asuvasse hoonesse, mille teeb siiani eriliseks apteegi ajalooline pruun mööbel.

Nagu 100 aastat tagasi, tegutseb apteek endiselt valveapteegina ning tagaruumides valmistatakse ravimeid. Mõlemad omadused on tänapäeval haruldased.

"Tegelikult meil tööstuslike preparaatide valik on praegu väga suur võrreldes 100 aasta taguse ajaga. Sellepärast ka, kui see apteek avati, siis valmistas ravimeid 12 inimest, praegu ainult üks. Tehakse sedasorti ravimeid, kus ei ole tööstuslikku preparaati võtta ehk näiteks lasteannused paljude ravimite puhul, mida meil ei ole. Tehakse ka loomadele sobivas annuses ravimeid," selgitas apteegi juhataja Silja Moik.

Ravimeid segatakse ülima täpsusega arsti kirjutatud retsepti järgi.

"Põhimõtteliselt on hästi oluline see, et /.../ kõik kaalud oleks täpselt," selgitas praktikant Liis Rets.

Näiteks valmis "Aktuaalse kaamera" külaskäigu ajal hoolikalt kaaludes salv hemorroidide raviks. Peamiseks koostiseks on kakaovõi, mis kollast värvi ja esialgu hoopis pulbritaoline. Lanoliini ehk villavahaga uhmerdades muutub see kreemjaks seguks, mida annab juba toredasti voolida. Spetsiaalses vormis mõõdab farmatseut annuseid kümne küünla jagu. Et retsept nõuab ravimit anaalseks kasutamiseks, peab kogustest voolima just koonusekujulised küünlad. Pärast pakendamist ja 15 minutit külmkapis on ravim valmis.

Samasugust ravimite segamist tegi varem ka apteegi staažikaim proviisor Elo Mikkal, kes Tõnismäel töötanud 40 aastat. Selle ajaga on ette tulnud kõiksugu juhtumeid, isegi papagoile on pidanud ravimit tegema. Paljud kliendid on nägupidi ammu tuttavad.

"Tulevad täiskasvanud inimesed oma lapse või lapselapsega, kes tunnevad ja tänavad," ütles Mikkal.

Tõnismäe apteegi keskmine külastaja on Eesti naine vanuses 30 kuni 39 ja kõige sagedasem külastusaeg reede õhtul kell 19.

"Meie tegelikult oma apteegis näeme veel ka külastajate arvu tõusu just siis, kui kõik teised apteegid lähevad kinni. Ehk kui kaubanduskeskused kell 21 suletakse, siis kõik need inimesed tulevad siia. Meil õhtused tunnid on alati kõige kiiremad," ütles Moik.