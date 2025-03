USA kosmoseagentuur koondas kliimamuutuse juhtivteadlase

Kuigi esialgne samm hõlmab ainult 23 inimest, andis NASA pressiesindaja mõista, et koondamised jätkuvad.

Esimene koondamisvoor likvideeris juhtivteadlase büroo, mida juhtis tuntud kliimateadlane Katherine Calvin, kes andis panuse ka tähtsatesse ÜRO kliimaraportitesse.

"Optimeerimaks meie tööjõudu ja kooskõlas (Trumpi) täitevkorraldusega, alustas NASA oma etapiviisilist lähenemist tööjõu vähendamisele, mis on tuntud kui RIF," ütles kosmoseagentuuri kommunikatsioonijuht Cheryl Warner.

"Väike arv inimesi sai 10. märtsil teate, et nad on osa NASA RIF-ist. Kui nad on sobivad, võivad need töötajad osaleda ennetähtaegses pensionile mineku programmis ehk VERA-s, või viia lõpule oma RIF-i protsess," ütles Warner.

NASA on seni vältinud suuri koondamisi, mis on juba mõjutanud teisi agentuure. Väidetavalt on selle põhjus Jared Isaacmani sekkumine, kes on Trumpi kandidaat kosmoseagentuuri juhi kohale.

Isaacman on e-maksete miljardär ja tal on head suhted Trumpi peamise nõuniku ja föderaalsete kärpejõupingutuste arhitekti Elon Muskiga.

Veebruaris valmistus NASA koondama umbes tuhat katseajal töötajat, kuid Isaacman olevat palunud kärped peatada.