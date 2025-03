Tartu ülikoolis on näitus geomeetria ja füüsikaga seotud teostest

Tartu ülikooli Delta õppehoones on üles seatud näitus, kuhu on kogutud erinevate teadlaste ja kunstnike geomeetria-alaseid teoseid. Loominguga püütakse visualiseerida seda, millega teadustes igapäevaselt abstraktselt tegeletakse.

Näitus "Geomeetria. Mõttemustrid ja peegeldused" kulgeb läbi Tartu ülikooli Delta keskuse nelja korruse. Seintele jõudnud teosed on kõik seotud peamiselt geomeetria ja füüsikaga.

"Läbi aastatuhandete, Pythagoras ja kõik filosoofid antiigist juba on meile õpetanud, kuidas loodust jälgides me jõuame abtraktse matemaatikani, matemaatika iluni. Meie enda rahvakunstis on ka matemaatilised struktuurid, vormelid, mida on ka hiljem avangardkunstis Eestis hiljem kasutatud, nagu Tõnis Vint, Leo Lapin, Sirje Runge, Jüri Arrak ja kogu koolkond, kus ongi põhi geomeetrilisel sõnumite edastamisel, mis aktiveerib aju ja aktiveerib inimese vaimset tegevust," rääkis näituse kuraator Kärt Summatavet.

Summataveti sõnul on soovisid nad näha, kuidas kunstnik mõtleb, kui kunst panna abstraktsesse teadusmaailma, kus on väga konkreetsed küsimused ja teemad.

Tartu ülikooli matemaatikateadur Jaagup Kirme on aga proovinud hoopis matemaatikat kirjeldada läbi luule ja illustratsioonide. Kirme sõnul on niimoodi võimalik viia matemaatikat ka inimesteni, kes sellest on kaugenenud. Näiteks on Kirme kirjeldanud ühes luuletuses, kuidas leida maakera ümbermõõtu.

"Ülikooliaastate jooksul olen ma väga palju õppinud matemaatikat, mis on väga põnev ja huvitav, vähemalt minu jaoks, ja ma tahan seda jagada. Kui ma bakalaureuseõpingute ajal üritasin rääkida inimestele matemaatikast, mida siin õpetatakse, siis mingi hetk osutus, et kuidagi huvitavam on kuulata või lihtsam aru saada siis, kui ma teen konkreetse luuletuse, mis iseloomult peab olema kompaktne, väga täpne, väga lühike ja väga asjakohane. Siin näitusel ma valisin välja sellised luuletused, mida ma saaks ka illustreerida ja nende luuletustega käivad kaasas ka saatetekstid, mis seletavad seda matemaatikat, kui lugejal on huvi tutvuda selle teemaga veel lähemalt," lausus Kirme.

Näitust saab sellisel kujul näha 30. septembrini, siis hakkavad teosed ajapikku vahetuma.