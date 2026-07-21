Tartu ülikooli botaanikaaia troopikahoones toimub skulptuurinäitus

Loodus ei salli tühja kohta ja nii tõestab ka Tartu Ülikooli botaanikaaed, et kui troopikahoone taimed õue viiakse, täitub ruum kiiresti kunstiga.

Troopikahoones on praegu rohelusest tavalisest hõredam, sest taimede asemele on suveks kolinud skulptuurinäitus.

Skulptuurid on valmistatud peamiselt taaskasutatud materjalidest.

"Meil oligi tudengitele ka palve, et kui nad neid skulptuure valivad, siis nad peaksid arvestama sellega, et meil siin kasvuhoonetes on sageli palav ja ka kastetakse. Need kunstitööd peaksid vastu pidama sellele, et nad ka aeg-ajalt sahmaga vett kaela saavad," rääkis aednik Fenske.

Tudengid otsisid ruumis igale skulptuurile ise sobiva asukoha.

"Proovisime ära kasutada just neid nurki, mis olid tühjemad sellest, et taimed läksid õue suvitama," sõnas skulptor Mairoos Mett.

Kokku paigaldati hoonesse 23 teost, mille asetus matkib looduslikku kohanemist ja evolutsiooni.

"Mõned teosed sobivad siia keskkonda täielikult ja ongi raske üles leida. Kui samas on need, mis paistavad rohkem silma, näiteks nagu ka päriselus, et mingisugused konnad on kirjumad või erksavärvilisemad," ütles Mett.

Seni veedavad soojalembesed taimed, nagu näiteks araukaariad ja aaloed, oma suvepuhkust värskes õhus. Eestimaine vahelduv ilm tuleb neile pigem kasuks.

"Nad saavad seal öist jahedust ja paras õhuniiskus on seal, ei ole liiga palav nende jaoks. Nad muutuvad värskes vihmavalingus ka puhtamaks ja saavad ka kahjuritest priiks," sõnas Fenske.

Näitus on avatud septembri alguseni.