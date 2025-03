Varsti saab turvalisemalt minna Vaivarast Sillamäele

Sillamäelt Narva-Jõesuu linnas asuvatesse Vaivara ja Sõtke külla viivat kergliiklusteed on kohalikud elanikud oodanud aastakümneid, sest eriti aiandushooajal liigub sõidutee ääres palju inimesi.

"Eelkõige suveperioodil on antud lõik üsna koormatud, liiklus on seal üsna intensiivne, sest inna piirkonda jäävad kaks aiandusühistut. Need on küll Narva-Jõesuu linna omad, aga enamik inimesi, kes seal suveperioodil elavad, on Sillamäe linna elanikud," ütles Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljin.

Kolm kilomeetrit pikk kergliiklustee võimaldab värskes õhus liikuda armastavatel inimestel minna turvalisemalt Sillamäelt Vaivara raudteejaama.

Tallinna - Narva rong peatub Vaivaras kuus korda päevas. Autor/allikas: Rene Kundla

"Praegu on nii, et sõidutee on suhteliselt halvas seisukorras ja koos liiguvad nii jalakäijad, kergliiklejad kui ka sõidukid. See projekt lahendab selle, et saab jalgsi ja rattaga vaksalisse, aga see on oluline ka liiklusohutuse mõttes," sõnas Sillamäe linnapea Tõnis Kalberg.

Üle miljoni euro maksma mineva jalg- ja jalgrattatee ehitamine on üks kahest riigiteedega seotud säästliku liikumise projektist, mida transpordiamet sel aastal toetab. Lepingu kohaselt panustavad nii Narva-Jõesuu kui ka Sillamäe projekti kümneprotsendilise omaosalusega.

"Selliseid koostööprojekte tulebki tunnustada. Kui kaks omavalitsust suudavad omavahel hästi läbi saada ja mingi projektiga ühiselt välja tulla, siis on see esiteks haruldane ja teiseks on näha, et mõlemad panustavad sinna," tunnustas omavalitsusi transpordiameti ida teehoiu osakonna juhataja Anti Palmi.

Sillamäe - Vaivara kergliiklustee peaks valmis saama eelolevaks sügiseks.