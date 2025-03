USA avalikustas Kennedy mõrvaga seotud dokumendid

Dokumendid on seotud 1963. aasta 22. novembril aset leidnud atentaadiga toonasele presidendile John F. Kennedyle. Avalikustatud materjal on kümneid tuhandeid lehekülgi pikk.

Ekspertide arvates viimastest dokumentidest suuri üllatusi välja ei tule, küll aga võib selguda, mida CIA ja Fidel Castro teadsid enne 1963. aasta sündmusi, vahendas The Wall Street Journal.

Trump ise lubas juba valimiskampaania ajal, et avalikustab Kennedy mõrvaga seotud dokumendid.

Kennedy mõrv on juba aastakümneid toitnud erinevaid vandenõuteooriaid. Ametliku versiooni kohaselt korraldas atentaadi Lee Harvey Oswald. Viimane ei läinud aga kunagi kohtu alla, sest Jack Ruby lasi ta 24. novembril maha. Ruby oli ööklubi omanik ning suri 1967. aasta jaanuaris vanglas kopsuvähki.

Kennedy mõrva uurimiseks loodud Warreni komisjon leidis, et Lee Harvey Oswald tegutses üksi. USA riigiarhiiv avalikustas nüüd dokumendid, mis pärinevad 1960. aastatest. Dokumendid käsitlevad mitmesuguseid teemasid ja kajastavad ka Oswaldi reisi Soome.

Üks 1960. aastatest pärit CIA dokument kirjeldab, kuidas Mehhiko toonane president Adolfo Lopez Mateos kiitis Castro kukutamise plaani heaks. Adolfo Lopez Mateos võttis samas avalikult Castro kukutamise vastu sõna.

USA on ka varem avaldanud Kennedy mõrvaga seotud dokumente. Need näitasid, et nii FBI kui ka CIA püüdsid varjata Oswaldi kontakte Nõukogude Liidu ja Kuubaga.

Seni avaldatud andmete järgi kontakteerus Oswald Mehhikos Kuuba ja Nõukogude Liidu luurajatega ning väidetavalt rääkis ta seal avalikult, et plaanib Kennedy mõrvata. Oswald ise elas 1959. aasta oktoobrist kuni 1962. juunini Nõukogude Liidus. Üks varem avaldatud dokument näitab, et Oswald üritas vahetult enne atentaati Kennedyle Kuubale põgeneda.