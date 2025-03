Eesti tahab Venemaaga navigeerimispoide asjus kokkuleppele jõuda

Laevateed tähistavad poid paigaldatakse piiriveekogudele tavaliselt mai algul. Eelmisel aastal eemaldas Vene piirivalve pooled Narva jõele pandud poidest, väites, et need olid Venemaa vetes. Eesti sellega nõus ei ole ja tahab poisid tagasi saada.

Samas teatas välisministeerium Venemaale edastatud noodis, et Eesti soovib poide paigaldamise küsimuse lahendada konstruktiivselt ja probleemile hakkavad praktilist lahendust otsima piiriesindajad.

"Hetkel suhtlemine liigub välisministeeriumist allapoole piiriesinduse tasemele. Piiriesindajad saavad kokku, räägime jutud läbi ja praegu on väga raske ennustada, milline on täpne kuupäev, kui me saame poid veeskatud, eelkõige katsume saada kokkuleppele," lausus Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Eerik Purgel.

Purgel lisas, et Eesti positsioon on alati olnud selge: Narva jõel jookseb faarvaater, faarvaatri keskele peaksid poid tulema, sest seal ongi navigeeritav laevatee.

"Selle eesmärgiga me kohtumisele ka lähme, aga kohtumisel alles detailid selguvad, millega Vene pool argumenteerida soovib. Me kõik võime lihtsalt näpuga näidata kaardi peale ja joonistada mingeid jooni, aga päriselus on meil vaja saavutada ikkagi kokkulepe ja seda kokkulepet me lähemegi saavutama. Või ei saavuta – ka see on kokkulepe ja siis me saame otsustada, kas me üldse paneme ja kuhu paneme ja mis moel," rääkis Purgel.