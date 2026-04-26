Piirivalve kaater kaldus rikke tõttu Narva jõel Venemaa vetesse

Piiripost Narva jõe ääres. Taamal Vene piirivalvekaater. Autor/allikas: Mait Ots / ERR
Politsei- ja piirivalveameti (PPA) kaater kandus tehnilise rikke tõttu Narva jõel Venemaa vetesse, kuid suutis omal jõul tagasi Eesti territooriumile naasta.

Pühapäeval pärast kella 12.10 tabas tehniline rike Narva jõel patrullinud kaatrit M-32, mille tagajärjel triivis kaater kolmeliikmelise meeskonnaga Venemaa vetesse. Umbes 15 minuti möödudes manööverdas meeskond kaatri tagasi Eesti vetesse, teatas PPA pressiteenistus.  

Ida prefektuuri operatiivjuht Silver Pälsingu sõnul oli PPA kaatrimeeskond Narva jõel tavapärases patrullis, kui tehnilise rikke ja tormise ilma tõttu kaldus kaater Venemaa vetesse.

"Tugeva tuule vastu ei saanud ka vette lastud ankur ning kaater triivis Narva jõel Venemaa poolele. Saatsime välja lisajõud, et kaater koos meeskonnaga tagasi tuua ning paralleelselt teavitasime juhtunust Vene Föderatsiooni piirivalvet," kirjeldas Pälsing. 

Samal ajal tegeles kolmeliikmeline kaatrimeeskond võimaliku rikke tuvastamisega ning prooviti kaatri juhitavus taastada. "Meeskonnal õnnestus osaliselt rike likvideerida ja tagasi Eesti vetesse manööverdada. Teine PPA kaatrimeeskond läks neile appi ja pukseeris kaatri sadamasse," kirjeldas Pälsing.

Kaatrimeeskonnaga on kõik korras. Vahejuhtum toimus Narva-Jõesuus. Kaugeim punkt piirist, kuhu kaater võis Venemaa vetes liikuda, oli kuni 70 meetrit.

Piiririkkumised Narva jõel muutusid eriti tundlikuks teemaks pärast seda, kui Venemaa 2024. aasta mais eemaldas jõel 24 Eesti piirivalve paigaldatud piiripoid, väites, et need asuvad Venemaa vetes. Kuna Venemaa poisid tagasi ei andnud ning keeldus jõe keskjoones kokku leppimast, loobus Eesti eelmisel kevadel piiripoide paigaldamisest, mis on toonud kaasa juhuslike piiririkkumiste sagenemise jõel.

Detsembris ületasid kolm arvatavat Vene piirivalvurit Narva jões Vasknarva juures lühiajaliselt kahe riigi vahelise piiri.

Toimetaja: Mait Ots

