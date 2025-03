Galerii: Eesti Energia avas Auveres Eesti suurima akusalvesti

26,5-megavatise võimsuse ning 53,1 megavatt-tunnise mahutavusega akuga saab osaleda nii elektribörsil kui teistel energiaturgudel elektri varustuskindluse tagamiseks. Investeering akusalvesti rajamiseks ulatub 19,6 miljoni euroni.

Eesti Energia juhatuse liikme Kristjan Kuhi sõnul on aku võimeline elektrisüsteemis esinevatele kõikumistele väga efektiivselt reageerima.

"Selline kaasaegne võimsus vähendab oluliselt Balti elektrisüsteemi tasakaalustamise kulu ning seeläbi ka lõpphinda tarbijale," selgitas Kuhi. "Täiendav positiivne mõju avaldub ka päev-ette elektriturul, kus aku saab tarbijate jaoks tasandada kõrgeid hinnatippe ning ületootmise ajal tekitada turul nõudlust."

Avamisüritusel osalenud rahandusminister Jürgen Ligi sõnul on Auvere akusalvesti Eesti energiapöördes märgiline ja ka tehnoloogiliselt oluline komponent.

"Demokraatlik riik vajab taastuvenergia salvestamise võimsusi, et suurendada energiasõltumatust. Heameelt teeb selle investeeringu puhul seegi, et meil on võtta ka vaba maailma päritolu tehnoloogia," ütles Ligi.

Energiaettevõtte korraldatud rahvusvahelise hanke aku rajamiseks võitis energialahenduste süsteemiintegraator Diotech Grupi pakkumine, mille raames tarnib uue põlvkonna akutehnoloogia LG Energy Solution. Seadmete paigaldamise- ja ühendamisega seotud tööd tegi Enefit Solutions.

Akusalvesti hakkas tööle 1. veebruaril, vahetult enne Balti elektrisüsteemi desünkroniseerimist Venemaa elektrivõrgust.