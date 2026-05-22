Auvere elektrijaam on augusti keskpaigani hoolduses

Auvere elektrijaamas algavad reedel augusti lõpuni kestvad plaanilised hooldustööd. Suve jooksul on Eesti Energial plaanis hooldustöid teha ka teistes põlevkivielektrijaamades.

Nord Pooli kiirete turuteadete järgi algab Auvere elektrijaamas plaanilised hooldus- ja remonditööd reede õhtul ning lõppevad 13. augusti esimesel tunnil.

Pea kolmekuine paus on pikk aeg. Enefit Poweri juhatuse esimees Raine Pajo ütles, et Auvere elektrijaama regulaarsed hooldused ongi harilikult väldanud mitu kuud, sest selle jooksul on tehtud ka suuremaid töid, lisas ta. Näiteks on eelmistel aastatel moderniseeritud soojusvaheteid. Mullu oli pikema hooldusperioodi põhjuseks kapitaalremont.

"Tänavu toimub aastahoolduse käigus põhjalikum suitsukäikude hooldus ja remont ning drooniintsidendi järel korstna ekspertiis ja remont," lausus ta.

Tehnilise hoolduse käigus kontrollitakse ka müüritist, küttepindasid, turbiiniseadmeid, torustikke, tuhaeemaldussüsteeme, konveiereid ja teisi jaama komponente.

Pajo märkis, et hooldusperiood ei ohusta elektrisüsteemi toimimist, kuna vajalik tootmisvõimsus on kaetud teiste tootmisüksustega. "Suvised hooldustööd on ajastatud perioodile, mil elektritarbimine ja turuhinnad on madalamad, et nende mõju turule ja tarbijatele oleks võimalikult väike," ütles ta.

Auvere pole ainuke Enefit Poweri elektrijaam, millel aasta jooksul on pikem hooldus- ja remondiperiood. Küll on aga hoolduspaus Auverel kõige pikem, sest sellel jaamal on aastas enim töötunde ning seega hooldusvajadus kõige suurem, ütles Pajo.

"Teistest juhitavatest võimsustest on suvel plaanis Balti elektrijaama 11. ploki ja Eesti elektrijaama 3. ploki aastahooldus. Praeguseks on juba lõpetatud Eesti elektrijaama 8. ploki hooldus," lausus ta.

Elektri hinna tõttu lükati remonti paar päeva edasi

Enefiti juhatuse liige ja energiakaubanduse juht Tiit Hõbejõgi ütles, et Poolast Skandinaaviani valitsesid selle nädala esimeses pooles tavapärasest kesisemad tuule- ja päikeseolud, mis tähendas, et taastuvenergiat polnud nõudluse katmiseks piisavalt. Kuivõrd päeva keskmine elektrihind tõusis selle tagajärjel tasemele, kus oli mõistlik Auvere elektrijaam käivitada, siis lükati hoolduse algust mõne päeva võrra lükata.

Selline hinnatõus oli samas erandlik, sest eelmistel aastatel on taastuvenergia moodustanud praegusel aastaajal ligikaudu 75 protsenti Baltimaade elektritoodangust. ning elektri hind püsinud madalal. Mullu oli elekter kõige odavama just maist kuni augusti alguseni.

"Põlevkivielektrijaamad sellistes tingimustes reeglina turule ei pääse, mistõttu on mõistlik suuremad hooldused sellesse perioodi planeerida. Sellegipoolest on Eesti Energia teised põlevkivielektrijaamad valmis Auvere jaama asendama, kui turul selline nõudlus peaks tekkima. Seega Auvere elektrijaama hooldus tarbijate elektrihinnale olulist mõju ei avalda," lausus Hõbejõgi.

Auvere elektrijaama töökindlus oli 2025. aastal 86,6 protsenti, eesmärgiks on seatud 90 protsenti. Mullu tootis Auvere elektrijaam 985 gigavatt-tundi elektrienergiat, mis moodustab ligikaudu 19 protsenti Eestis toodetud elektrienergia aastasest mahust.