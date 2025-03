Belgia prokuratuur uurib, kas Huawei maksis eurosaadikutele altkäemaksu

Belgia võimud korraldasid märtsis haarangu 21 aadressile seoses uurimisega, mis käsitleb väidetavat Euroopa Parlamendis toimuvat korruptsiooni, mis toob kasu Huaweile. Uurijad menetlevad "ülemääraseid kingitusi" või "tasu poliitiliste positsioonide võtmise eest" aastast 2021 kuni tänaseni, ütlesid prokurörid.

Belgia prokuratuur teatas eelmisel nädalal, et neljale inimesele on esitatud süüdistus korruptsioonis ning et ühele inimesele on esitatud süüdistus rahapesus.

Vastavalt vahistamismäärusele tugineb uurimise põhiosa 2021. aasta veebruaris kaheksa Euroopa Parlamendi saadikut poolt kolmele EL-i volinikule saadetud kirjale, milles saadikud väidavad, et geopoliitilised pinged ei tohiks takistada 5G-seadmete arendamist Euroopas.

Kuigi selles kirjas ei mainita Huaweid nimepidi, peetakse seda Hiina ettevõtte huvide edendamiseks, sest kiri saadeti siis, kui mitmed EL-i valitsused võtsid kasutusele meetmed, mille eesmärk oli piirata telekommunikatsioonioperaatoritel Hiina seadmete kasutamist, väites, et Peking kujutab endast riske spionaaži, jälgimise ja võimaliku majandusliku sõltuvuse kaudu.

Konservatiivne Itaalia seadusandja Fulvio Martusciello, üks allakirjutanutest, postitas Huawei-meelse kirja 2021. aasta veebruaris sotsiaalmeediasse, kuid kustutas selle hiljem. Tema endine parlamendinõunik ja tema assistent on nüüdseks mõlemad seoses Huaweiga seotud uurimisega vahistatud, teatasid nende advokaadid. Nüüdseks on assistendiga leping peatatud.

Väidetavalt aitasid nii assistent kui ka nõunik kirja eest tasumist korraldada. Kohtudokumentides on kirjas, et kirja kirjutajale pakuti summat 15 000 eurot ning igale allakirjutanule 1500 eurot.

"Selle tehingu või kavandatud tehingu on väidetavalt heaks kiitnud Huawei juhid," seisab dokumendis.

Dokumendis kirjeldatakse, kuidas endine nõunik korraldas maksmise väidetavate nõustamisteenuste ja kampaaniakulude eest summas 18 450 ja 27 500 eurot.

"Eeldusel, et faktid on tuvastatud, kujutavad need summad väidetavat hüvitist ülalnimetatud kirja eest, mille kaheksa Euroopa Parlamendi saadikut koostasid kolme Euroopa Komisjoni voliniku jaoks Huawei kasuks," seisab dokumendis.

Osana pangaülekannetest kandis endine nõunik Martusciellole 6700 eurot, assistendile 1000 eurot ja teisele parlamendiliikme assistendile 14 800 eurot, seisab dokumendis. Mitmed makseid saanud kontoomanikud on aga teadmata.

Jääb ebaselgeks, kas Belgia võimud uurivad Huawei korruptsiooniuurimise raames mõnda 2021. aasta kirja kaasallkirjastajat, kuid mitmed praegused ja endised Euroopa Parlamendi liikmed näevad praegu vaeva, et end sellest distantseeruda.

Politico küsis kõigilt allakirjutanutelt osaluse kohta. Vastanud ütlesid, et ametivõimud pole nendega kirjaga seoses ühendust võtnud.

Kolme endise Huawei ametnikuga peetud vestluste kohaselt pidi Martusciello 2021. aastal postitatud kiri vastama 2020. aasta oktoobris avaldatud avalikule kirjale, milles üle 40 seadusandja kutsusid Euroopa Komisjoni üles kehtestama Hiina seadmete kasutamise üle Euroopas rangemat kontrolli.

Kolmapäeval Euroopa Parlamendi presidendile Roberta Metsolale saadetud kirjas kutsusid 28 koja liiget institutsiooni tungivalt "ajutiselt kõrvale jätma kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid, keda kahtlustatakse Hiina huvidega seotud parlamenditegevuses".