Valitsusel on plaanis kaotada viisavabastus Gruusia diplomaatidele

Välisministeerium on saatnud kooskõlastusele valitsuse korralduse eelnõu, millega kehtestatakse viisanõue Gruusia diplomaatidele ning tühistatakse kehtiv korraldus, mis annab Gruusia diplomaatidele viisavabaduse. Tavakodanikele praegune viisavabastus säilib.

Eelnõu järgi kehtestatakse valitsuse korraldusega viisanõue Gruusia diplomaatiliste passide ja teenistuspasside kasutajatele. Ühtlasi tühistatakse korraldus, millega loobuti Gruusia diplomaatide viisanõudest.

"Sätte eesmärk on peatada viisamenetluses Gruusia diplomaatiliste ja teenistuspasside kasutajate soodsam kohtlemine ning tagada, et kõik Gruusia diplomaatilise ja teenistuspassi kasutajad peavad Schengeni välispiiride ületamiseks ja Eesti territooriumil viibimiseks taotlema ja omama Schengeni viisat," seisab eelnõus.

Eelnõus märgitakse, et valitsus lähtub 27. jaanuari Euroopa Liidu nõukogu otsusest, millega peatati osaliselt Euroopa Liidu ja Gruusia vahelise viisade väljastamise lihtsustamise leping ehk teisisõnu kaotati viisavabadus Gruusia diplomaatidele.

Kuivõrd Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse järgi on Gruusia kodanikud vabastatud viisanõudest, siis peavad diplomaatidele viisavabaduse kaotamise kohta tegema eraldi otsuse kõik liikmesriigid.

Eelnõus märgitakse, et kuna Gruusia ametivõimud on võtnud meetmeid, mis rikuvad inimõigusi ja demokraatlikke põhimõtteid, peatas Euroopa Liidu nõukogu viisalihtsustuslepingu nende sätete kohaldamise, millega nähti ette Gruusia diplomaatilist passi kastuvatele kodanikele viisanõudest vabastamine, sest Gruusia diplomaatilist passi omavad isikud esindavad inimõigusi ja demokraatlikke väärtusi eiravate ametivõimude huve, mis on vastuolus viisalihtsustuslepingu sõlmimise aluseks olnud väärtustega.

Kõigi teistele Gruusia kodanikele ehk nii-öelda tavapassiga reisijatele jääb viisavabastus kehtima. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse järgi kehtib viisavabastus juhul, kui Euroopa Liidus ei viibita rohkem kui 90 päeva 180-päevase ajavahemiku jooksul.

Siseministeeriumilt oodatakse eelnõule tagasisidet selle nädala reedeks.

Eesti loobus viisanõudest Gruusia diplomaatidele 2006. aastal. Valitsuse toonase korralduse järgi kehtis see viisavabastus 90 kalendripäeva kuue kuu jooksul.