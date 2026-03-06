X!

Euroopa Liit lõpetas Gruusia eliidi viisavabaduse

Gruusia EL-i integratsiooni toetavad meeleavaldajad 2024. aasta detsembris Tallinnas.
Gruusia EL-i integratsiooni toetavad meeleavaldajad 2024. aasta detsembris Tallinnas. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Euroopa Liidu riigid otsustasid lõpetada Gruusia juhtkonnale kehtinud viisavabaduse. Euroopa Liidu suhted Gruusiaga on pärast Moskva-meelse valitsuse võimuletõusu Thbilisis järsult halvenenud.

"Euroopa Komisjon otsustas peatada Gruusia diplomaatiliste, teenistus- ja ametipassi omanikele viisavaba reisimise Euroopa Liitu. Nüüdsest peab neil olema viisa, kui nad sisenevad Schengeni alale tööga seotud eesmärkidel. Otsus võeti vastu pärast liikmesriikide heakskiitu," teatas komisjon reedel.  

Pressiteates põhjendati otsust sellega, et Gruusia rikub tahtlikult ja jätkuvalt demokraatia ja põhiõiguste põhivaldkondades võetud kohustusi, mis olid viisavabaduse andmise aluseks.

"Kui valitsus ründab oma rahvast, vaigistab ajakirjanikke ja piirab vabadust, on sellel tagajärjed. EL on juba võtnud Gruusialt rahalised vahendid demokraatia tagasilanguse tõttu. Täna peatame Gruusia ametivõimudega seotud isikute, sealhulgas Gruusia diplomaatide vaba reisimise Euroopa Liidus. Gruusia rahval on meie täielik toetus, kuid EL-is ei ole kohta neile, kes esindavad repressioone," kommenteeris EL-i välis- ja julgeolekupoliitka kõrge esindaja Kaja Kallas pressiteate vahendusel.

Euroopa Komisjon selgitas, et viisalihtsustuskorra eesmärk on edendada inimestevahelisi kontakte ja ühiseid väärtusi, sealhulgas inimõiguste ja demokraatlike põhimõtete austamist. Gruusia ametivõimude tegevus alates 2024. aasta oktoobrist, sealhulgas meeleavaldajate, opositsioonipoliitikute ja sõltumatu meedia mahasurumine, on halvendanud põhiõiguste olukorda Gruusias ja toonud kaasa mitme rahvusvahelise õigusnormi rikkumise. Gruusia on keeldunud ka järgimast EL-i viisapoliitikat, mis on viisavaba reisimise säilitamise oluline tingimus.

Komisjon esitas ka suunised liikmesriikide konsulaatidele ja piirivalveametnikele otsuse rakendamiseks. Nendes soovitatakse rangemat kontrolli kõigi EL-i välispiire ületavate Gruusia kodanike suhtes: Gruusia ametiasutuste esindajad peavad ametlikel ja diplomaatilistel eesmärkidel EL-i reisides kasutama oma diplomaatilist või teenistuspassi. Kui seda ei tehta, võidakse kehtestada sisenemiskeeld.

Samuti peaksid liikmesriigid tagama, et kõiki Gruusia kodanikke kontrollitakse riiklikes ja Euroopa andmebaasides, nagu viisainfosüsteem, Schengeni infosüsteem ja muud avalikud andmebaasid. Alates eelmise aasta oktoobrist EL-is järk-järgult kasutusele võetav riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem pakub täiendavat kontrollivõimalust.

Kui Gruusia diplomaatilise, teenistus- ja ametipassi kasutajad taotlevad Schengeni alal kehtivat viisat, soovitatakse liikmesriikidel teha põhjalik taustakontroll, viia läbi vestlus ja nõuda taotlejatelt täiendavaid dokumente. Liikmesriigid peaksid viisa andmisest keelduma, kui tekib kahtlus taotleja esitatud teabe usaldusväärsuse suhtes.

Viisalihtsustuskorra peatamine jõustub kohe reedel ja kestab kuni 6. märtsini 2027. Kui demokraatia ja õigusriigi olukord Gruusias ei parane, võib komisjon peatamist pikendada kuni 24 kuu võrra. Samuti võib komisjon otsustada laiendada meedet kõigile Gruusia kodanikele.

Gruusia sai küll 2023. aasta detsembris EL-i kandidaatriigi staatuse, kuid praeguseks on liitumisprotsess on peatunud, kuna EL-i hinnangul eemaldub Gruusia praegune valitsus demokraatiast. Selle näidetena tuuakse nn välisagentide seaduse vastuvõtmist, mis sarnaneb Venemaa vastavate seadustega ja ohustab kodanikuühiskonda, lisaks tekitas küsimusi viimaste valimiste läbiviimine ja opositsiooni vägivaldne mahasurumine. Tagatipuks otsustas Gruusia valitsus peatada EL-iga liitumisläbirääkimised kuni 2028. aastani.

Toimetaja: Mait Ots

