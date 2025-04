Tallinn karmistab renditavate pisimopeedide piiranguid

Tallinna linnal on valminud kava, et piirata renditavate pisimopeedide parkimisalasid kui ka nende kiirust.

"Lähipäevil kohtutakse vastavate ettevõtetega, et seda määruse kavandit detailsemalt käsitleda ja tagasisidet saada, aga laias laastus lähtub see meile seadusega etteantud võimalustest. Olulised komponendid puudutavad parkimist ja sõidukiirusi," sõnas linnapea Jevgeni Ossinovski teisipäeval linnavalitsuse pressikonverentsil.

Parkimine saab Ossinovski sõnul olema piiratud parkimiskastidega. Rendiettevõtted peavad oma sõiduvahendite tarkvara korrigeerima viisil, et neid saaks ainult ettenähtud parklates parkida.

"Sisuliselt on transpordiameti eestvedamisel täiendavad sammud astumisel, et laiendada parkimiskastide võrgustikku südalinnast ka teistesse piirkondadesse, et ka mujal asumites seda parkimise kaost oleks tänasega võrreldes vähem."

Pisimopeedide kiiruspiirangut korrigeeritakse vastavalt asukohale, pidades silmas eelkõige liiklusohutust.

"Tavapärasest 25 km/h kiirusepiirangust oleme kokku leppinud erandi tegemise sellisel viisil, et südalinnas on maksimaalselt kiiruspiirang 20 km/h. Ohtlikemates kohtades, millest siis määruse tasemel räägitakse parkidest, haridusasutustest, ühistranspordipeatustest, seal me näeme juhtumi põhiselt, kus on tõesti ohtlikud kohad, seal me langetame kiirust üldnormile 15 km/h."

Tallinna vanalinnas langetatakse pisimopeedide kiiruspiirang 10 km/h tunnis peale. "Tegelikult me ei soovi, et pisimopeedi seal liiklemiseks kasutatakse."

Ossinovski sõnul töötab transpordiamet praegu välja ka kaarti, kuhu on märgitud kõik parkimisalad ning kiiruspiirangud. Ta loodab, et kaart jõuab sõitjate ette peale arutelu ettevõtetega.

"Siht on järgmisel teisipäeval linnavalitsuse istungil see määrus heaks kiita pärast seda, kui see avalikustamise periood on läbitud," sõnas linnapea ning lisas, et määruse kehtestamisega on kiire liiklusohutuse tõttu.

Ühtlasi on määruses suunis vastava valdkonna ettevõtetele rakendada toimivaid meetmeid, et nende teenuste kasutamine oleks õigusaktidega kooskõlas.

"See puudutab vanusepiiranguid, kõnniteedel sõitmist, mis on mopeedide puhul keelatud, ja ka üksi või mitmekesi sõitmist. Seadus ka selle keelu paneb, aga me teame, et seda rikkumist on päris palju."

Märtsi keskpaigas ilmusid Tallinna tänavatele punased renditavad pisimopeedid. Praegu on rendisõidukite kiiruspiirang 25km/h ning kõnniteedel sõitmine on keelatud.