Tallink müüb reisilaeva Star I, Kappelskäri liinil jätkab Superfast IX

"Juba eelmise aasta majandustulemusi tutvustades kinnitasime oma investoritele ja klientidele vajadust säilitada paindlikkus ning reageerida turu nõudlusele. Star I on suurepärane laev, mis on meid hästi teeninud ning selle vastu on korduvalt huvi tuntud. Soodsate asjaolude kokkulangemine lõi õige hetke müügitehinguks ning võimaldas jätkata reisijate teenindamist samaväärse laevaga – Superfast IX, mis naasis eelmisel aastal pikaajalisest tšarterist Kanadast. Laevastiku jõude hoidmine ei ole ettevõttele pikemas perspektiivis jätkusuutlik," ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Superfast IX saabumisega Paldiski-Kappelskäri liinile 12. aprillil jäävad liinigraafik ja pardal pakutavad teenused samaks. Ka hinnad ei muutu laevade vahetuse tõttu, teatas Tallink.

"Paari nädala jooksul teeme me kõik, et üleminek uuele laevale toimuks sujuvalt. Piletimüügi- ja broneerimissüsteemidesse on juba praegu muutused sisse viidud. Kliendile saame lubada, et mingit tagasiandmist teeninduskvaliteedis laevade vahetus kindlasti ei tähenda – Superfast IX on mugav ja tänapäevane. Star I pealt toome üle senise pardakaubanduse ja toitlustamise. Kuna Paldiski-Kappelskäri liinil opereeritakse ka üleöö, siis on hea teada, et Superfast IX kajutid on avaramad. Laeval on rohkem ruumi ka kaubavedudele," märkis Nõgene.

Müügitehing ei mõjuta Tallinki teatel olulisel määral majandustulemusi, kuid aitab optimeerida ettevõtte tegevusmahtu.

Tallink annab Star I üle Irish Ferriesile paari nädala pärast.

Superfast IX on ehitatud 2002. aastal Saksamaal Kielis. Tallink ostis laeva 2006. aastal ning see alustas Eesti lipu all sõitmist Rostock-Paldiski-Hanko liinil, hiljem Helsingi-Rostocki vahel. Viimaste aastate jooksul on laev prahtimislepingu alusel sõitnud Kanada vetes.