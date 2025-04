Ministeerium analüüsib toidukaupade käibemaksuerisuse mõju edasi

Sotsiaaldemokraatlikku erakonda kuuluva Piret Hartmani jaoks oli enne põllumajandusministri ametist lahkumist enda sõnul üks südameteemasid toidu hind. Sellepärast soovis ta eelmise aasta lõpus, et Maaelu Teadmuskeskus analüüsiks, kas toidukaupadele tasuks kehtestada madalam käibemaksumäär.

Reformierakondlasest rahandusminister Jürgen Ligi on korduvalt öelnud, et käibemaksuerisusel ei ole mõtet ning kriitikat jagus tal toona ka Hartmani plaanile.

"Pireti poolt muidugi väga ebakompetentne samm on kogu see uuringu tellimine ja teema endale võtmine," ütles Ligi ERR-ile.

"Seal ministeeriumis ei ole kompetentsi riigieelarve ega maksupoliitika teemal. Teine asi, et seal ei ole midagi uurida, kõik need mõjud on läbi uuritud. Teooria järgi on juba teada, et käibemaksu alandamine hinda mõjutab vähe ja see hinnavõit ei jõua tarbijani märgataval määral, ta hajub seal ahelas. See mitte kuidagi mingit ebavõrdsust ei vähenda, vaid pigem suurendab," lisas Ligi.

Nüüd on sotsid valitsusest läinud, ent uus regionaal ja põllumajandusminister Hendrik Terras erakonnast Eesti 200 läheb vastuseisust hoolimata teemaga edasi.

"Selleks, et oleks meil midagi, mida üldse arutada, oleks hea, kui pilt oleks selge, et mis selle mõju on. Enne seda on see kõik spekulatsioon, kuna neid argumente on mõlemalt poolelt tulnud ja need on tihti ka vastukäivad argumendid, siis seaduslik alus kindlasti aitaks sellele diskussioonile kaasa," selgitas Terras.

Muutunud koalitsioonis seda küsimust seni arutatud pole.

Kas Jürgen Ligi leebub ja ikkagi võiks kaaluda toiduainete käibemaksuerisust? "Jürgen Ligi seisukohtade leebumise kohta ma ei oska öelda," vastas Terras. "Meil koalitsiooniläbirääkimiste protsess kestab, me praegu tegeleme kaasamisringidega, me selles etapis veel ei ole."

Maaelu Teadmuskeskusel on analüüs pooleli ning asutuse pressiesindaja Krista Kõivu sõnul praeguses staadiumis selle kohta kommentaare ei jagata. Küll aga märkis ta kirjalikus vastuses, et ministeeriumi tellitud mõju-uuringu käigus analüüsitakse toidukaupade käibemaksu vähendamise võimalikku mõju leibkondade toidukulule, riigieelarvele ja tarneahela osalistele. Samuti analüüsitakse käibemaksu määra vähendamise mõju erinevate toidukaupade gruppide kaupa.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumiga on kokku lepitud, et Maaelu Teadmuskeskus esitab arvutused aasta lõpuks.

1. juulist tõuseb käibemaks seniselt 22 protsendilt 24 protsendile. Jaemüüjate arvates võiks Eesti kaaluda käibemaksuerandit toiduainetele, nii nagu see kehtib enamikus Euroopa riikides.