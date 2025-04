Karis kuulutas põhiseaduse muutmise välja

Seaduse väljakuulutamisele lisas riigipea avalduse, milles märkis, et tema hinnangul tegi riigikogu väga kaalukate tagajärgedega otsuse, mille mõju oleks tulnud enne põhjalikumalt analüüsida. President avaldas lootust, et riigikogu tegeleb sellega, et Eesti sisemine rahu ei saaks selle otsusega kahjustatud.

ERR avaldab siinkohal presidendi avalduse täisteksti:

"Kindlasti mõistavad Riigikogu liikmed, et põhiseaduse muutmisega tegid nad väga kaalukate tagajärgedega otsuse. Olen korduvalt rõhutanud, et minu hinnangul tulnuks võimalikke kaugeleulatuvaid tagajärgi enne tervikuna analüüsida ja läbi mõelda, kuna põhiseadus peab ka tulevikus olema kaitseks sisemisele ja välimisele rahule. Olen rõhutanud sedagi, et Riigikogul on võimalus põhiseadust muuta, nii nagu reeglid ette näevad. Kuna see samm on nüüd astutud ja Riigikogu liikmed tunnetavad oma vastutust, siis küllap on nad mõelnud sellelegi, kuidas Eesti ühiskonna ühtsust tulevikus kaitsta.

Lahendus, mille järgi saavad kohalikel valimistel hääletada vaid Eesti ja Euroopa Liidu riikide kodanikud, on kahtlemata legitiimne. Samavõrd oluline on, et hääleõiguseta jäänud inimesed ei arvaks, nagu oleks riik soovinud nad ühiskondlikust elust välistada või näeks neist igaühes julgeolekuohtu. Seda ei saavutata lihtsalt sõnadega. Vaid Riigikogu saab tagada, et siin pikalt elanud ja Eestile lojaalsetele inimestele jääb avatuks tee Eesti kodakondsuseni ka juhul, kui teiste riikide poolt on takistatud vaba valik otsustada oma kodakondsuse üle.

Sisemise rahu kaitsmine ei saa jääda ainult loosungiks. Oleme täna olukorras, kus on vastutustundetu mitte tunda huvi selle vastu, kuidas ka õigena tunduvad otsused mõjutavad ühiskonda tervikuna."