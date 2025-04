Eesti Keele Instituut otsib juhti

"Pärast dokumentide laekumist saame avalikustada need kandidaadid, kes seda lubavad. Mina plaanin lubada," ütles Tavast vastuseks ERR-i küsimusele, kas ta kandideerib uueks ametiajaks.

EKI direktori ametiaeg on viis aastat ja see algab 1. septembril, kui lõpeb Tavasti esimene ametiaeg.

Konkursil osaleda soovijad peavad esitama dokumendid digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 8. mail.

Kandidaadilt eeldatakse, et ta on magistrikraadiga, soovitavalt doktorikraadiga. Samuti, et ta omab häid teadmisi nii Eesti keele- kui ka teaduspoliitikast.

Konkursil osaleja peab muuhulgas esitama tegevusprogramm EKI direktorina.

Valiku kandidaatide seast teeb haridus- ja teadusministrit nõustav teaduspoliitika komisjon.

Lähemalt saab konkursi kohta lugeda EKI kodulehelt.