Trump pani lisatollid pausile ja Wall Street teeb kaotusi tasa

Trump kehtestas eelmisel nädalal kaitsetollid baastariifiga 10 protsenti kõigile maailma riikidele. Mitmed riigid said ka lisatolle ning maailma turge tabas suur langus. Kolmapäeval pani aga Trump lisatollid pausile ning Wall Street teeb nüüd kaotusi tasa.

USA aktsiate tööstusindeks Dow Jones tõusis 7,9 protsenti, mis on viimaste aastate parim tulemus. Laiapõhjaline S&P 500 tõusis lausa 9,5 protsenti, mis on parim tulemus alates 2008. aastast. Tehnoloogiaindeks Nasdaq kerkis enam kui 12 protsenti, vahendas The Wall Street Journal.

Tõus jõudis neljapäeva varahommikul ka Aasiasse. Tokyo börsiindeks Nikkei kerkis kauplemispäeva alguses ligi kaheksa protsenti. Ka Lõuna-Korea, Taiwani ja Austraalia börsid läksid rohelisse.

Investorid ja majandusteadlased hoiatasid siiski, et tulevik on endiselt ebakindel. Allesjäänud tollimaksud pidurdavad majanduskasvu ning tõstavad hindu. Hiina ja USA vahel võib puhkeda massiivne kaubandussõda, kuna USA uued imporditollid Hiinale kerkivad 125 protsendile.

"Ebakindlus kaubanduse osas püsib ja import väljaspool Hiinat võib nüüd hüppeliselt kerkida, pärssides teises kvartalis kasvu," teatas USA finantshiiglane Citigroup.