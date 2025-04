Politsei kahtlustab Baltic Workboatsi soodustuskelmuses ja maksupettuses

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo kogub kriminaalmenetluses tõendeid võimaliku soodustuskelmuse, eriti suures ulatuses maksukohustuse varjamise, dokumentide võltsimise ja võltsitud dokumentide kasutamise kohta. Esialgne kahtlustus on esitatud kaheksale inimesele ja neljale nendega seotud ettevõttele, teatas prokuratuur.

Politsei kontrollib kriminaalmenetluses, kas Baltic Workboats ning selle juhid on viimase viie aasta vältel esitanud tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonides maksu- ja tolliametile kavatsetult valeandmeid, et vähendada tulu- ja sotsiaalmaksukohustust.

Esialgse kahtlustuse kohaselt võisid ettevõtte juhtivtöötajad esitada endaga seotud äriühingute nimel ettevõttele arveid teenuste eest, mida tegelikult ei osutanud ning seeläbi tasuda ettevõtte osade juhtivate töötajate töötasusid tööjõumakse maksmata.

Lisaks kogub politsei tõendeid, et kontrollida, kas ettevõte, selle juhid ja töötajad panid toime soodustuskelmuse, kui taotlesid 2022. aastal Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuselt (EISA) toetust projektidele.

EISA üks tingimus toetuse maksmisel on, et taotleja ei ole alustanud projektiga seotud tegevusi ega võtnud kohustusi, tellimusi või pakkumisi nendele tegevustele enne EISA-le taotluse esitamist.

Kohtueelses menetluses seni kogutud tõendite põhjal kahtlustab prokuratuur, et ettevõte oli sõlminud samade tegevuste eest tasumiseks tellijatega juba lepingud ja võis olla nende tegevustega taotluse hetkel juba alustanud.

Keskkriminaalpolitsei esitas kahtlustuse kaheksale inimesele ja neljale ettevõttele. Esialgsel hinnangul võidi vältida 1,7 miljoni euro ulatuses tööjõumaksude tasumist ja EISA võis eksitavate andmete alusel välja maksta 400 000 eurot toetust. Kuna asjaolusid kontrollitakse põhjalikult kriminaalmenetluses, võivad nii kahtlustatavad kui ka esialgsed kahtlustused muutuda.

Riigiprokurör Sigrid Nurm ütles, et aus ja läbipaistev majanduskeskkond eeldab ettevõtetelt nii läbipaistva raamatupidamise korraldamist kui ka riigi suhtes ausat maksukäitumist.

"Selle äriühingu tegevuse soodustamiseks on riigieelarvelistest vahenditest eraldatud märkimisväärseid toetusi, mille maksmine võis toimuda eksitavate andmete alusel. Samal ajal on tekkinud kahtlus, et ettevõte võis jätta riigile tasumata eriti suures ulatuses tööjõumakse. Kui esialgsed kahtlused kinnitust leiavad, on riik saanud suurt kahju nii alusetu toetuse väljamaksmise kui ka tasumata jäetud maksude näol, mistõttu on oluline asjaolusid kriminaalmenetluses põhjalikult kontrollida," ütles Nurm.

Majanduskuritegude büroo juht Ivo Raudheiding rääkis, et politsei fookuses on suure mõjuga majanduskuriteod, mis õõnestavad ausat ettevõtluskeskkonda ja kahjustavad kõigi maksumaksjate huve.

"Meie eesmärk on tagada, et avalikke vahendeid kasutataks seaduslikult ja eesmärgipäraselt ning et ettevõtluses oleks kõigil võrdsed mängureeglid. Säärane rahade väärkasutamine pole lihtsalt seaduserikkumine, vaid kahjustab kogu ettevõtluskeskkonda ja teisi ettevõtteid, kes asju ausalt ajavad," sõnas Raudheiding.

Baltic Workboatsi esindaja Soraineni partner ja vandeadvokaat Carri Ginter ütles et ettevõte plaanib õiguskaitsjatega teha koostööd.

"Kinnitan, et täna toimus Baltic Workboatsis läbiotsimine ning viiakse läbi menetlustoiminguid. Tegemist on olukorraga, mida ettevõte võtab väga tõsiselt. Baltic Workboats on väga suur ettevõte, mis toimetab keerukal ja konkurentsitihedal turul. Näiteks on toetuste maailm keerukas ja nüansirohke ja Eesti kohtutes on tihti vaidlusi selle üle, kas kõik dokumendid vastavad ootustele," ütles Ginter.

"Kohati võidab neid vaidluseid toetuse andja, sagedasti ka toetuse saaja. Praegu ei ole meile täpselt teada, millist tegu ette heidetakse ja millised on konkreetsed etteheited dokumentidele," märkis Ginter.

"Teeme ametkondadega igakülgset koostööd ja oleme veendunud, et kõik küsimused saavad vastatud. Meie varasemad arutelud on alati viinud mõistlike tulemusteni ning eriarvamused on leidnud konstruktiivseid lahendusi. Vaatamata käimasolevale uurimisele jätkab ettevõte oma tavapärast majandustegevust," lisas ta.

Kohtueelset menetlust viib läbi keskkriminaalpolitsei ja juhib riigiprokuratuur.

Baltic Workboats on üks kahest suurimast Eesti laevaehitusettevõttest. Ettevõte teenis 2023. aastal 42,3 miljoni euro suuruse käibe juures 1,1 miljonit eurot kasumit.

Baltic Workboatsi omanikud on Margus Vanaselja ja Märten Vaikmaa.