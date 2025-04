Rapid MRO hakkab Pärnu lennujaamas kaubalennukeid hooldama

Pärnu lennujaama angaar renditi viieks aastaks. Sel aastal on ettevõttel plaanis hooldada kuus lennukit, kuid tulevikus soovitakse oma tegevust laiendada. Esialgu hakkab lennukeid hooldama kuni kümneliikmeline meeskond.

Rapid MRO hooldusteenuse eest vastutav juht Oliver Loorits ütles, et Pärnus hakatakse hooldama Saab 340 tüüpi õhusõidukeid, hiljem loodetakse ka suuremaid lennukeid seal hooldama hakata.

"Meil on sellel aastal kuus lennukit, öeldakse inglise keeles nose-to-tail ehk üksteise järel tulevad kõik lennukid hooldusesse. Meeskond alustab järgmisel nädalal esimese lennukiga ja kuni oktoobri lõpuni on meil angaar täis. Esialgu hakkab tööle meil 10 inimest, kellest kolm on kohalikud mehaanikud. Saab 340 ei ole väga laialdaselt kasutatud lennuk, see on vana lennuk ja nende tehnikute leidmine üle Euroopa on üsna keerukas," rääkis Loorits.

Loorits lisas, et tulevikunägemus on see, et soovitakse laiendada oma võimeid erinevatele lennukitüüpidele, näiteks ATR 72 ja ka Boeing 737 või Airbus 320, sest Pärnu lennujaama angaar võimaldab sellised suured lennukid vastu võtta.