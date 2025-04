Mesilates algas kiire tööaeg

Eestimaa mesilates on alanud kibekiire tööaeg: paju õitseb, mesilased koguvad õietolmu ja mesinikel on käsil tarude kevadine läbivaatus. See, kui edukalt mesilased talvitusid, võib piirkonniti olla väga erinev.

Koeru kutseline mesinik Lembit Liin sai teisipäeval esimest mesilasperet läbi vaadates positiivse üllatuse.

"Talvitus väga hästi ja on ära söönud talvesöödast pool. Aga minu kogemus ütleb, et vahest on kõige suurem nälg mesilastel mai lõpus, kui ilmad on heitlikud," lausus Liin.

Liin kiidab tänavust kevadet, sest mesilased pääsesid puhastuslennule juba märtsikuiste soojade ilmadega. Tõsi, aprilli algul läks taas külmaks.

"Mesilaspere selle esimese sooja tsükliga hakkas arenema ja aktiivselt arenema, ema hakkas rohkem munema. Aga loodusele pani see külm ja jahe ja lumi pidurit. Ja nüüd, kui ilusad ilmad tulid, meil on peredes hauet palju ja kaanetatud hauet. Juba noored mesilased kooruvad," rääkis Liin.

Aga ühtviisi hästi pole käinud kõikidel mesinikel. Köisi küla hobimesinik Heino Kuusmann avastas kevadel, et tema 14 mesilasperest koguni kümme on hukkunud.

Kui varem maksis PRIA universaalset mesilaspere toetust ka hobimesinikele, siis tänavu on rahapuudusel sellest loobutud. Küll aga saavad jätkuvalt toetust toidujulgeolekusse panustavad mesindusettevõtjad.

"Vahendid sellel aastal on umbes pool miljonit eurot. Riik on seadnud eesmärgiks toetada toidutootjaid ehk mesindusettevõtjaid. Need on siis OÜ-d, aktsiaseltsid, füüsilisest isikust ettevõtjad, kellel on vähemalt 16 mesilasperet registreeritud PRIA-s," ütles mesinike liidu juhatuse esimees Helen Michaels.