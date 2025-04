Perefirma seadis kasemahla kogumiseks puude külge kilomeetrite jagu voolikuid

Tartumaal Hellenurme lähedal on Komlevi perefirma taas puude külge seadnud mitu kilomeetrit voolikuid, et koguda kasemahla. Üleilmsel Maa päeval käisid seda maitsmas ka õpilased.

Maalaste jaoks on kase- või vahtramahla kogumine ja joomine tavapärane kevadine tegevus, ehkki sellist voolikute süsteemi nagu Ojaorus mujal Eestis tõenäoliselt üles ei seata. Voolikuid on vaja, sest nii saab kasemahla kätte hõlpsamalt ja puhtalt.

"Peseme pudelid puhtaks ja puurime puusse augu. Ja siis võtame ühe toru ja paneme puu külge," rääkis Rõngu keskkooli Palupera koolimaja õpilane Mia-Mirell Grigorjev.

"Maitse on nagu natuke vee moodi," täheldas õpilane Markus Mühlberg. "Aga samas oleks tal juures nagu natuke suhkrut, mis teeb ta mõnusamaks. Mahl pole liiga magus, aga on mõnus."

"Vahepeal paneme külma ja vahepeal joome lihtsalt niisama. Meie aga anname tavaliselt ära – vanaemale," rääkisid Mia-Mirell Grigorjev ja Lilian Härm.

Kui palju kasemahla saab, sõltub möödunud talvest, teatakse Vahemetsa talus.

"Sel aastal me ei püüagi väga palju korjata – on tulnud keskmiselt 300 liitrit päevas," rääkis Vahemetsa talu peremees Rain Komlev. "Aga on ka paremaid aastaid, kus on peaaegu kolm tonni päevas. See sõltub väga palju talvest – kas on külm talv ja maa külmub läbi. Siis on saagikus parem. Kui on sombune ja soe aasta, siis tuleb ka mahla vähem."

Kasemahl on küll hea ja tervislik, kuid üle mõne päeva see ei säili ja muutub üsna kiiresti häguseks.

Komlevi pere on aastate jooksul katsetanud, kuidas mahlast erinevaid jooke ja toidulisandeid valmistada. Lihtsalt värske mahla pastöriseerimine ja pudelisse villimine ei anna head tulemust. Nüüd tehakse kasemahlast veini ja seedeprobleeme leevendavat piimhappabakterirohket toidulisandit. Nende valmistamise nipid on aga üsna keerulised: näiteks tuleb mahla tiigipõhjas pikka aega – isegi kuni viis aastat – säilitada.

"Viie aasta jooksul laseme piimhappebakteril kasemahlas kasvada. Me ei lisa kasemahlale midagi, aga me hoiustame erinevatel temperatuuridel. Peale seda siis laboritesse kontrolli – kui palju on siis piimhappebakterit ja analüüsid. Ja siis läheb pudelisse," ütles Komlev.

Kolm-neli nädalat kestev kasemahla-aeg on kohe lõppemas. Kes soovib, jõuab veel metsas ära käia.