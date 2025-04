Maailma Majandusfoorum asus uurima oma asutaja rahakulutusi

Schwabi tagasiastumiseni viinud anonüümne kiri laekus WEF-i juhatusele eelmisel nädalal ja selles väljendati muret foorumi juhtimise ja töökeskkonna pärast, aga seal olid ka väited, et Schwabi perekond ajas segi isikliku ja foorumi rahakoti, kirjutas väljaanne The Wall Street Journal (WSJ) asjaga kursis olevatele allikatele tuginedes.

Kiri sisaldas ka väiteid, et Klaus Schwab palus firma noorematel töötajatel tema nimel sularahaautomaatidest tuhandeid dollareid välja võtta ja kasutas foorumi vahendeid hotellides privaatselt tehtavate massaažide eest tasumiseks. Samuti väideti, et tema naine Hilde, endine foorumi töötaja, korraldas foorumi raha eest sümboolseid kohtumisi, et õigustada luksuslikke puhkusereise organisatsiooni kulul.

Schwabid ütlesid pressiesindaja vahendusel, et eitavad kõiki kirjas esitatud süüdistusi. Oma maine kaitsmiseks kavatseb Klaus Schwab esitada kohtuasja anonüümse kirja taga oleva isiku ja kõigi vastu, kes neid valesid levitavad, ütles pressiesindaja.

Kui Schwab ka küsis reisil olles hotellis tehtud massaaži eest tasumist foorumilt, maksis ta selle alati foorumile tagasi, ütles pressiesindaja. Schwab ja tema abikaasa eitasid süüdistusi nagu nad oleks foorumi vahendite eest korraldanud luksusreise ja ettevõtte raha oma tarbeks välja võtnud.

Avalduses teatas WEF, et selle juhatus toetas ühehäälselt otsust algatada sõltumatu uurimine pärast vilepuhuja kirja, mis sisaldas süüdistusi endise esimehe Klaus Schwabi vastu. Otsus tehti pärast konsulteerimist välise õigusnõustajaga, lisas foorum.

WEF kinnitusel võetakse esitatud süüdistusi tõsiselt, kuid need on endiselt tõestamata ja seepärast oodatakse uurimise tulemusi, et edasisi kommentaare anda.

Vilepuhuja kirjas väljendati ka muret selle pärast, kuidas Klaus Schwab kohtles naistöötajaid ja kuidas tema asutatud ettevõtte juhtkond aastakümnete jooksul väidetavalt lubas seksuaalse ahistamise ja muu diskrimineeriva käitumise juhtumeid töökohal kontrollimata jätta. Neid süüdistusi oli Wall Street Journal juba varem kajastanud ning Foorum ka uurinud. WEF vaidlustas toona kajastuses esitatud väited ja ka Schwab eitas tema vastu esitatud süüdistusi.

"Tunneme end kohustatuna jagama põhjalikku ülevaadet süsteemsetest juhtimisvigadest ja võimu kuritarvitamisest, mis on Klaus Schwabi kontrollimatu võimu all aastate jooksul aset leidnud," seisab kirjas, mille autoriteks on nii praegused kui ka endised Foorumi töötajad.

Iga-aastast Davose Majandusfoorumi korraldav ettevõte on viimastel nädalatel muutnud oma juhtkonda vastuseks varasemale juhatuse uurimisele ettevõtte töökultuuri kohta. Hiljutises memos ütles foorumi tegevjuht Børge Brende, kes võttis töö üle Schwabilt, et foorum astub samme eelmise uurimise käigus tuvastatud juhtimisprobleemide lahendamiseks ning et uurimine ei kinnitanud asutaja vastu esitatud süüdistusi.

Mõni nädal tagasi teatas 87-aastane Schwab, et astub tagasi Foorumi juhatuse mitte-tegevjuhi kohalt ning foorum teatas, et tema järeltulija ametisse nimetamise protsess viiakse lõpule 2027. aasta jaanuariks. Vilepuhuja kiri lõi selle ajakava sassi.

WSJ andmeil puhkes WEF-i juhatuses draama, kus Schwab oli vastamisi foorumi juhatuse globaalselt mõjukate isikutega. Juhatusse kuuluvad kuulsused nagu tšellist Yo-Yo Ma ja poliitikud nagu Al Gore. Samuti on seal ärijuhid nagu AXA Grupi tegevjuht Thomas Buberl ja Accenture'i tegevjuht Julie Sweet. Mõned inimesed ütlesid, et usaldus juhatuse ja Schwabi vahel on viimase aasta jooksul kahanenud.

Pärast anonüümkirja saamist otsustas juhatuse auditi- ja riskikomitee nädalavahetusel algatada süüdistuste osas sõltumatu uurimise.

Üks kirjas esitatud süüdistus on Schwabi perekonna poolt Villa Mundi kasutamine, mis on luksuskinnisvara, mille Foorum ostis enne koroonapandeemiat organisatsiooni peakorteri kõrval Genfis. Selles tehti kulukas remont ning hoone avati 2023. aastal koosoleku- ja konverentsikeskusena.

Viltpuhuja kirjas väidetakse, et Hilde Schwabil on hoone kasutamise üle range kontroll ja et osa kinnisvarast on arvatavasti reserveeritud eraviisiliseks kasutuseks, kuid Schwabid eitavad seda väidet. Kirjas öeldakse, et forum maksis kinnisvara ostmiseks umbes 30 miljonit dollarit ja selle renoveerimiseks veel umbes 20 miljonit dollarit.

Schwabide pressiesindaja ütles, et maja renoveerimine, mis oli ajalooliste tunnuste säilitamise vajaduse tõttu kulukas, on tõstnud hoone väärtust. Pressiesindaja lisas, et Schwabid elavad Villa Mundi lähedal ja on seda kasutanud ainult foorumiga seotud ürituste jaoks.

Nädalavahetusel ütles Schwab juhatuse liikmetele, et kirjas toodud süüdistused on ebaõiglased ja ebatäpsed ning ta otsis võimalust pöörduda juhatuse poole pühapäevasel koosolekul. Juhatus otsustas aga sellest keelduda, jättes Schwabile tunde, et tal pole enam sõnaõigust.

"Tal polnud võimalust edastada oma versioon loost juhatusele ja auditikomisjonile," ütles Schwabi pressiesindaja. Schwab loobus oma viie miljoni Šveitsi frangi suurusest pensionist märgina heast usust foorumi vastu, ütles ta.

Foorum teatas Schwabi tagasiastumisest esmaspäeval.

"Pärast minu hiljutist teadaannet ja oma 88. eluaastasse astudes olen otsustanud koheselt tagasi astuda esimehe ja hoolekogu liikme kohalt," ütles ta avalduses.

Nõukogu nimetas ajutiseks esimeheks endise Nestlé tegevjuhi Peter Brabeck-Letmathe ja moodustas tulevase esimehe valimiseks otsingukomisjoni.

Kui Schwab lahkus eelmisel aastal WEF-i tegevjuhi kohalt, sai tema järeltulijaks endine Norra välisminister Børge Brende.

WEF-i korraldatav Davosi kohtumine on maailma üks kõige mainekamaid konverentse. Üritus toob WEF-ile sisse kümneid miljoneid dollareid. Majandusfoorumi iga-aastane kohtumine Davosis toob sellesse Šveitsi mägikuurorti maailma poliitilise ja ärieliidi.

Schwab sündis 1938. aastal Saksamaal Ravensburgis ning õppis Šveitsi ülikoolides ja Harvardis.

1971. aastal asutas Schwab Genfi ülikooli majandusprofessorina WEF-i eelkäija Euroopa Juhtimisfoorumi.