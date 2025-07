Leht: uurimine tuvastas, et Schwab manipuleeris konkurentsivõime aruandega

Šveitsi ajaleht Sonntags Zeitung teatas, et Maailma Majandusfoorumi (WEF) uurimise esialgsed tulemused näitavad, et organisatsiooni pikaaegne juht ja asutaja Klaus Schwab manipuleeris globaalse konkurentsivõime pingereaga.

Uurimise tulemused toetavad esmapilgul vilepuhuja varasemaid väiteid, mille kohaselt Schwabi süüdistati muu hulgas ka konkurentsivõime edetabeli andmetega manipuleerimises.

Schwab loobus WEF-i igapäevasest juhtimisest 2025. aasta jaanuaris. 21. aprillil lahkus ta ka WEF-i nõukogust. WEF kinnitas aprillis esmakordselt vilepuhuja kirja olemasolu ja teatas sisejuurdluse alustamisest.

WEF asus uurima ka oma asutaja kulutusi, Schwab ise lükkas kõik süüdistused tagasi.

Sonntags Zeitung teatas, et uurimise esialgsed tulemused näitavad, et Schwabi väidetav väärtegu võib hõlmata sekkumist globaalse konkurentsivõime aruandesse, mis hindas ja järjestas riike nende konkurentsivõime alusel. Aruande koostamine lõpetati pandeemia ajal.

Sonntags Zeitungi viidatud ametlike dokumentide kohaselt sekkus Schwab mitu korda, et muuta teatud riikide suhtes ebasoodsaid edetabeleid. Väidetavalt tegi ta seda diplomaatiliste suhete säilitamiseks või selleks, et hoida ära poliitilisi tagajärgi.

Schwabi süüdistatakse ka uuringute manipuleerimises eesmärgiga jätta mulje, nagu Brexit oleks läbikukkunud.

2017/2018. aasta aruandes paranes Ühendkuningriigi positsioon seitsmendalt kohalt neljandale pärast metoodika muutmist, kuid Schwab kirjutas töötajatele, et Ühendkuningriik "ei tohi näha mingit paranemist", sest vastasel juhul "kasutab Brexiti leer seda enda kasuks ära".

2017. aastal avaldatud lõpparuanne näitas, et Ühendkuningriik oli langenud ühe koha võrra ehk kaheksandale kohale.

WEF teatas toona, et Brexiti hääletus ei kajastu edetabeli tulemustes, kuid hoiatas, et see võib tulevikus õõnestada Ühendkuningriigi konkurentsivõimet.

"Brexit nõrgestab definitsiooni järgi Ühendkuningriigi turuosa, kuna integratsioon EL-iga taandub," seisis aruandes.

Aruande avaldamise ajal oli Ühendkuningriik hääletanud Euroopa Liidust lahkumise poolt, kuid polnud seda veel teinud ja keerulised Brexiti läbirääkimised olid alles alguses.

Suurbritannia konservatiivne poliitik ja endine siseminister Priti Patel nimetas Schwabi isekaks ning tema tegevust vastuvõetamatuks.

"See, et nii kõrge geopoliitilise valdkonna tegelane on sepitsenud vandenõu ja manipuleerinud teabega Brexiti ja poliitilise protsessi demokraatliku tulemuse vastu, on plekk WEF-i ja selle foorumi osaliste mainele ning see on täiesti vastuvõetamatu," lausus Patel.

"WEF ehitas oma maine geopoliitilisele mõtteliidrile, kuid nüüd on see paljastatud omaenda demokraatiavastaste tavade, pahaendelise manipuleerimise ja korrumpeerunud protsessi pärast, mis kõik põhinevad Suurbritannia maine ja positsiooni kahjustamisel maailmas Schwabi kitsarinnaliste ja isekate ideoloogiliste eesmärkide tõttu," lisas poliitik.

Endine ÜK Euroopa Parlamendi saadik Nigel Farage ütles The Telegraphile, et Schwab on ohtlik manipulaator.

"Kõik Klaus Schwabi puudutavad vandenõuteooriad osutuvad nüüd tõeks. Ta on ohtlik globalistlik manipulaator," sõnas Farage.

WEF keeldus uurimise kohta kommentaare andmast ja lubas vastata päringutele pärast uurimise lõppu, mis peaks toimuma augustis.