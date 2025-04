Lõunanaabrite populaarseimaks parteiks kerkis Läti Esikohal

Läti Televisiooni poolt tellitud ja uuringufirma SKDS poolt läbi viidud küsitlusest selgub, et opositsioonipartei Läti Esikohal (LPV) kerkis riigi populaarseimaks erakonnaks.

LPV toetus kasvas jaanuaris tehtud küsitlusega võrreldes 0,5 protsenti ning viimases küsitluses küündis see 8,6 protsendini. Parteid juhib endine transpordiminister Ainars Šlesers, kes hoiab pöialt Donald Trumpile.

Samal ajal langes konservatiivse Rahvuslik Liidu (NA) toetus 1,8 protsendipunkti ning partei kukkus reitingutes teisele kohale. Viimase küsitluse põhjal on konservatiivide toetus 7,8 protsenti.

Rahvusliku Liidu kannul on Uus Ühtsus, peaministripartei toetus on 6,3 protsenti. Esikolmikule järgneb Roheliste ja Talurahva Liit (ZZS), mille toetus on 5,3 protsenti. Progressiivide toetus langes 4,4 protsendile, vahendas LSM.

Samas on küsitluses suur valijate osakaal, kel puudub hetkel eelistus: selliseid valijaid on kokku 33 protsenti. Lisaks veel 14,5 protsenti küsitletutest ei kavatse mingil juhul valimistel osaleda.

Lätis toimuvad juba 7. juunil kohalike omavalitsuste valimised.