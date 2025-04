Lätis suletaval Salatsi sillal on jätkuvalt väga tihe liiklus

Via Baltical üle Salatsi jõe ehitatakse uut silda ja liikumiseks tuleb kasutada ajutist lahendust. Üle pääseb aga vaid ühes suunas korraga, aeglaselt, kindlate pikivahedega. Liiklust reguleerivad foorid. Ajutise silla kõikumine ja metallplaatides olevad praod panevad küsima, kas see on ikka turvaline.

"Sild on liikluseks turvaline. Iga päev hinnatakse selle seisundit. Iga päev vaatavad ehitajad koos teiste spetsialistidega silla kandekonstruktsioonid üle," kinnitas Läti riigiteede kommunikatsioonijuht Anna Kononova.

Üle Salatsi jõe viival sillal on jätkuvalt väga tihe liiklus. Kolmapäeval kulus rohkem kui pool tundi, et Eesti poolt sillani üldse jõuda. Järgmisel nädalal pannakse ajutine sild remondiks kinni, kuid järjekord oluliselt pikeneda ei tohiks, kinnitab töödejuhataja.

Ajutist silda on räsinud suure koormuse kõrval ka see, et rekkajuhid ei pea piirangutest kinni. Nüüd tulebki rohkem kui 44 tonni kaaluvatel veokitel kasutada ümbersõitu ja nii uue silla valmimiseni ka jääb.

"Peavalu põhjustavad teekatte plaadid, mis on saanud ülekoormuse tõttu kahjustada. Remondime neid iga päev, kuid praeguseks oleme jõudnud olukorda, kus vaja läheb silla teekatte põhjalikku remonti," ütles töödejuhataja Edgars Vaivods.

"Et vältida rikkumisi ja arvestades, et rekkajuhid ei järgi silla ületamise eeskirja, on otsustatud, et veokid, mis on raskemad kui 44 tonni, ei tohi ajutist silda kasutada," lausus Kanonova.

Ajutise silla sulgemise ajaks avatakse kolm ümbersõitu. Kõige pikem on veokite ümbersõit mõlemal suunal, mil tuleb liikuda Limbaži kaudu. Kõige kiiremini pääsevad edasi Eesti poolt Riiga suunduvad sõiduautod, sest nende ümbersõit on kõige lühem. Riiast tagasi Eestisse tuleb teha mõnevõrra pikem ring, kuid see on oluliselt lühem kui veokitel. Jalakäijad ja ühiskondlik transport ringi suunduma ei pea.

Salatsis võib näha, et uue neljarajalise silla ehitus edeneb hoogsalt. Tööd tehakse ööpäev läbi ja ka pühade ajal.

"Meie tööd on kõige enam mõjutanud väga suur veetaseme kõikumine," ütles töödejuhataja Vaivods.

Uus sild peaks valmima oktoobris.