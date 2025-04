SEB tõstab mitmete pangateenuste hinda

SEB kliendid said pangalt teate, et peatselt muutuvad nii nende hinnad kui ka tingimused.

Ajutise kaardi väljastamine pangakontoris maksab praegu kolm eurot, pärast hinnatõusu aga viis eurot. Korduva Smart-ID väljastamise eest pangakontoris peab senise viie euro asemel tasuma 10 eurot. Sama teenus on seni alaealistele tasuta olnud, kuid hakkab nüüd samuti 10 eurot maksma.

PIN-kalkulaatori väljavahetamise tasu tõuseb kaheksalt eurolt 15-ni. Tõend laenult tasutud intresside kohta kallineb neljalt eurolt viieni.

Ka privaatpanganduse hinnakiri muutub. SEB privaatpanganduse kliendilepingu tasu kerkib 29 euro juurest 36 euroni.

Seni 15 eurot maksnud Mastercard World Elite'i krediitkaardi aktiveerimine privaatpanganduse kaudu hakkab maksma 19 eurot ning selle kuine hooldustasu tõuseb 15 eurolt 19-ni.

Ärikliendid ei jää samuti hinnatõusust puutumata: alates 1. juulist on krediidiasutuste arvelduskontode haldamise kuutasu tuhat eurot. See ei sõltu kontode arvust, vaid on kliendipõhine.

Alates 1. juulist väheneb ka SEB erakliendi arvelduskonto intressimäär 0,01 protsendini aastas. Pank põhjendas seda üldise intressimäärade langusega finantsturgudel.

Kui hinnakirjamuudatused hakkavad kehtima 1. juulist, siis uuendatud tingimuste kehtivus algab 26. juunil.