Jaak Tõrs: kas pankade kasumid on suured või väikesed?

Praeguses maailmas, kus tollisõdade taustal kukuvad aktsiaturud ja suureneb määramatus majanduskasvu osas, on oluline, et finantssüsteem toimiks tõrgeteta ja pankade vastupanuvõime säiliks. Üheks keskseks küsimuseks on pankade kasumlikkuse roll selles protsessis, kirjutab Jaak Tõrs.