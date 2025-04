Saue vallavalitsus avastas võimaliku süüteo sotsiaaltoetuste maksmisel

Saue vallavalitsus tuvastas sisekontrolli raames võimalikud rikkumised sotsiaaltoetuste maksmisel. Kahtlustuse kohaselt suunas endine sotsiaaltöötaja toetusi endaga seotud isikute kontodele ilma seadusliku aluseta. Vallavalitsus on esitanud süüteoteate politseile ja teeb uurimises koostööd õiguskaitseorganitega.

Saue vallavalitsus tuvastas 2024. aasta augustis läbi viidud rutiinse kontrolli käigus küsitavusi sotsiaaltoetuste väljamaksmisel. Tekkis kahtlus, et tegemist võib olla süüteoga. Vallavalitsus esitas kohe politseile süüteoteate ja algatas paralleelselt teenistusliku järelevalve asjaolude väljaselgitamiseks.

Järelevalve käigus tuvastati, et ühe sotsiaaltöötaja poolt on perioodil september 2022 kuni juuli 2024 tehtud sotsiaaltoetuse väljamakseid, kas puuduvate või ilmselgete võltsimistunnustega alusdokumentide põhjal. Vallavalitsusele tekitas kahtlust, et tänaseks ametist lahkunud ametnik oli suunanud väljamaksed endaga seotud isikute kontodele ning toetuse taotluse ja toetuse saajate isikud erinesid. Kahtlased väljamaksed olid hajutatud pikemale perioodile ja ei pälvinud seetõttu kohe regulaarsetes kontrollides tähelepanu.

Kontrolli tulemusel selgus, et endine sotsiaaltöötaja menetles tööülesannete kohaselt algselt õiguspäraseid taotlusi, mille käigus sai teada isikute taustaandmed. Seejärel kasutas töötaja seda informatsiooni, et hakata ilma nende tegelike avalduseta määrama isikute nimel jätkutoetusi, millel puudus seaduslik alus.

Esialgsetel andmetel vormistas sotsiaaltöötaja toetused 22 erineva isiku nimel, kellest enamik olid Ukraina sõjapõgenikud ja kes selleks ajaks olid Eestist lahkunud või polnud nad ise vastavat taotlust esitanud. Taotluste väljamaksed olid suunatud töötajaga seotud erinevate isikute pangakontodele. Saue vallavalitsuse esialgse hinnangu kohaselt on kahe aasta jooksul tehtud küsitavaid väljamakseid rohkem kui 140 000 euro ulatuses. Kannatajaks on antud asjas tunnistatud Saue vald, ühelegi eraisikule seni teadaolevalt kahju tekitatud ei ole.

Saue vallavalitsuse esitatud kahtlustus puudutab ainult ühe ametniku tegevust. Vallavalitsus teeb juhtumi uurimisel igakülgset koostööd õiguskaitseorganitega.