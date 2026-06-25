Rae vallavalitsus vabastas Jüri kooli direktori usalduse kaotuse tõttu ametist

Rae abivallavanem Marju Aolaidi sõnul algatab Rae vald lisaks Jüri kooli direktori ametist vabastamisele tema suhtes ka teenistusliku järelevalve ning esitab süüteoteate prokuratuurile.

Aolaid lisas, et Rae vallavalitsus ei saa otsuse tagamaid võimalikku menetlushuvi silmas pidades detailsemalt avada.

"Täna saame öelda seda, et Rae vallavalitsuse hinnangul on senine Jüri kooli direktor muuhulgas rikkunud korruptsiooniseaduses sätestatud toimingupiirangut. Sellega seoses on ta kaotanud ka tööandja usalduse," ütles Aolaid. "Hetkel on veel vara öelda, kas toimingupiirangu rikkumine on toonud kaasa ka varalise kahju. Sellele küsimusele saame põhjalikumalt vastata pärast teenistusliku järelevalve läbiviimist."

Rae vald kuulutab esimesel võimalusel välja konkursi uue koolijuhi leidmiseks, 29. juunist 31. juulini täidab Jüri kooli direktori kohuseid kooli majandusjuht.

Kriste Kaldi viimane tööpäev on 26. juunil. Kald asus Jüri Kooli direktori ametikohale 2025. aasta juulis.