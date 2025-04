Solarise keskuses toimus Eesti Parima Õpilasfirma finaal

Söödavad tordiküünlad, riideid reguleerivad klambrid, isemajandavad terraariumid, mineraaltabletid, kriisivalmiduspakk – see on lühike loetelu toodetest, mis 600 kaasvõistleja seast jõudis õpilasfirmade finaali. Et noori digimaailmast välja tuua, hakkas õpilasfirma Yokka tootma õuemänge.

"See on selline mäng, mida tavaliselt mängitakse kahekesi ja tuleb visata kotti kordamööda platvormil olevasse auku. See, kes saab rohkem punkte, see võidab. Praegu on meil ainult need cornhole'i mängud, aga tulevikus varsti tulevad veel kaks lauamängu, mis aitavad keelt õppida," ütles Yokka asutaja, Viljandi gümnaasiumi 11. klassi õpilane Aleksander.

Praktilistest leiutistest puudust ei tule. Nii näiteks on õpilasfirma Joogul Hiinas toodetud kokku volditavale joogipudelile 3D printinud lisakarbi.

"Keerad korgi lahti, saad selle lahti tõmmata, mahutab pool liitrit vett, täidad vee või mingi muu joogiga ja kui jook on joodud, siis saad selle tagasi kinni panna. Võtab vähe ruumi ja mahub ilusti kotti ära," ütles Jooguli asutaja, Gustav Adolfi Gümnaasiumi 11. klassi õpilane Mirtel.

Jooguli kaasasutaja ja Mirteli klassiõde Olivia lisas, et pudeli korgi külge on mudeldatud väikese hoiukarbi, kuhu sisse saab panna nätsu, vitamiine, ravimeid või näiteks võti. "Ning karbi sulgedes saab siia pudeli külge panna," lausus ta.

Mis juhtub siis, kui endine eesti keele õpetaja satub õpilasfirmade laadale? Muidugi leiab ta üles selle õpilasfirma, kes tegeleb eesti keele reeglitega. Siit näeme ilusti, et "Aktuaalne kaamera" kirjutatakse jutumärkides ja esisuure algustähega.

"Sõltuvalt meie piirkonnast, siis seal on eestikeelsele haridusele ülemineku teema väga aktuaalne. Nii et me otsustasime, et see on ainuõige teema," ütles õpilasfirma Taskukool asutaja, Kohtla-Järve gümnaasiumi 10. klassi õpilane Annabel.

Tema klassiõde Heleene ütles, et koolid ja õpetajad on sellest tootest väga huvitatud.

Eesti parim Õpilasfirma selgitatakse kolmapäeval Proto Avastustehases, kes sõidab Eestit esindama juulikuus Euroopa Õpilasfirmade võistlusele Kreekas.