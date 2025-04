Maarjamäe memoriaali saatus jääb järgmise linnavalitsuse otsustada

Tallinna kommunaalvaldkonna eest vastutav abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (Reformierakond) tõdes, et okupatsiooniaegse memoriaal tuleviku suhtes on linnavalitsusel olnud lahknevad seisukohad. Ühelt poolt soovitakse monumenti maha võtta, teisalt aga on tegemist monumentaalkunstiga.

"Me ei tea, kui halvas korras monument on. Praegu on ettevalmistamisel uuring, mille saame aasta lõpus ning mis annab teavet seisukorra kohta. Et kas seda korrastada, toestada, parandada. Saame ka teada, et kui peaks peale jääma soov maha võtta, siis mida tuleks sel puhul teha," ütles Pere ERR-ile.

Endiselt lahendamata on ka maade küsimus, mis tuleb selgeks vaielda riigiga. Selleks pole Pere sõnul praegusel linnavalitsusel olnud lihtsalt aega.

Novembris otsustas linnavolikogu ka 1944. aasta suurpõgenemise mälestusmärgi rajamise Maarjamäele. Samasugust mälestusmärki kavandavad ka Patarei vangla arendajad. Pere sõnul tuleb seda dialoogi jätkata, sest ka linnaarhitekt Andro Mänd ei sooviks Maarjamäele teemaparki.

Mis saab aga Maarjamäe memoriaali alast suvel, arvestades selle populaarsust noorte hulgas ajaveetmise paigana? Pere ütleb, et linn seisab selle eest, et kompleks oleks ohutu.

"Paneme silmad peale, et ei ronitaks ohtlikkesse kohtadesse. Kaasame mupo. Kindlasti seirame, et inimesed ei teeks endale liiga. See on noortele populaarne koht, aga linnavalitsuse poolt kutsun seda kohta vältima, sest seal võib viga saada. Linnas on muidki häid võimalusi vaba aja veetmiseks," sõnas abilinnapea Pere.