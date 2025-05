Terviseamet soovitab Ülenurme, Soinaste ja Tõrvandi piirkonnas joogivett keeta

Kuivõrd kolmes Tartumaa piirkonnas on taas sagenenud haigestumised, soovitab terviseamet sealsetel elanikel joogivett keeta.

Reedel ja laupäeval on taas sagenenud haigestumised Tartu külje all Ülenurme, Soinaste ja Tõrvandi piirkonnas. Haigestunud kaebavad kõhuvalu, palaviku, oksendamise ja nõrkuse üle. Sümptomid on sarnased nädal varem piirkonda tabanud haigestumistega, teatas terviseamet.

Terviseamet viib läbi epidemioloogilist uuringut, et selgitada uute nakatumiste põhjuseid. Ettevaatusabinõuna taastab terviseamet soovituse joogivett enne tarvitamist keeta, kuniks on selgunud viimaste veeproovide tulemused.

Seni on ühisveevärgi trassist võetud proovid olnud mikrobioloogilisest saastest puhtad. Küll aga viitavad terviseametiga suhelnud inimesed, et haigestusid taas pärast joogivee tarvitamist, mistõttu soovitab amet inimestel olla ettevaatlik ning haigestumiste edasikandumise vältimiseks jääda haigena koju ning pidada kinni hügieenireeglitest.