SKA: Eesti ei saa Vene pensionäridele saamata jäänud pensioni ise maksta

Kokku saab Eestis Venemaa pensioni umbes 4000 inimest, üle 200 on neid, kes saavad üksnes Vene pensioni. Teised saavad lisaks pensioni ka Eestist.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Signe Riisalo ütles, keskmine pensioniraha suurus, mis Venemaalt saadakse, on 200 eurot. Väiksemad summad on veidi alla 15 euro ja suurimad 2800 eurot.

"Kui vaadata inimese seisukohalt, siis on see loomulikult väga suur probleem, sellepärast et harjumuspärane sissetulek selles vanuses, kus sa ise enam raha ei teeni ja tööl ei käi üldjuhul, on ära kukkunud. Kui me mõtleme, et see on osal inimestel päris suur ja teistel väike, siis on see mõju erinev. Riigi vaates on see tõesti nii, et meil on üle 300 000 vanaduspensioniealise inimese ja umbes 4000 on neid, kes saavad muu hulgas Venemaa pensioni," rääkis Riisalo.

Venemaa sõjaväepensionärid on teises olukorras. Sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonipartner Ksenia Repson-Deforge ütles, et saavad sõjaväepensionärid oma pensioni saatkonna kaudu.

"See ei ole ainult Eesti probleem tegelikult. Sama jutt käib Lätiga ja Leeduga ja muude riikidega, kus elavad inimesed, kelle on õigus Venemaa pensionile," märkis ta.

Sotsiaalkindlustusametil pole infot selle kohta, millal võiks Venemaalt raha laekuda. Lepingu kohaselt peaks raha saabuma kord kvartalis, hiljemalt kvartali teise kuu 25. kuupäevaks. Sotsiaalkindlustusameti esindaja sõnul ei saa Eesti riik hakata ise pensioni maksma.

"Ei, ei saa, sest see pension on teenitud mujal riigis," ütles Repson-Deforge.

Need, kes hätta jäävad, saavad taotleda toimetulekutoetust, ütleb Riisalo

"Loomulikult on kohalikul omavalitsusel võimalus tulenevalt sotsiaalhoolekandeseadusest inimest ajutise häda korral täiendavalt aidata nii kohalike toetuste kui ka teenustega," lausus Riisalo.

Tallinnas saab toimetulekutoetust ligi 5000 inimest ja abilinnapea Karl Sander Kase sõnul ei ole see arv Venemaa pensionäride arvelt suurenenud.

"Toimetulekutoetuse piirmäärasid me käesoleva aasta kevadel juba tõstsime, et inimestel oleks rohkem abi. Samuti suurendasime sissetulekust sõltuvat toetust. Tallinnas, ma väidan, mitte keegi abita või märkamata ei tohiks jääda," ütles Kase.

Eesti välisministeerium on andnud ka Venemaa saatkonna esindajale üle diplomaatilise noodi pensionide kohta, mille Venemaa on maksmata jätnud.