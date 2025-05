Elektrilevi tugevdab 200 miljoniga elektrivõrku

200 miljoni euroga plaanib Elektrilevi ehitada pea 1400 kilomeetrit ilmastikukindlat võrku ja uuendada või ehitada 446 alajaama, ütles Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

"Kõige mahukamad tööd ja investeeringud tehakse sel aastal Saaremaal suuruses 17 miljonit, Raplamaal seitse miljonit ja Lääne-Virumaal 6,6 miljonit. Samuti on fookuses endiselt liinikoridoride hooldus ja laiendamine," lisas Härm.

Saaremaa investeeringutega parendatakse umbes 12 000 kliendi varustuskindlust, Saaremaale ehitatakse 305 kilomeetrit ilmastikukindlat võrku, millest 114 kilomeetrit on maakaablit ning uuendatakse 76 alajaama. Aasta lõpuks on paigaldatud Saaremaad ja Hiiumaad ühendav uus merekaabel, mille investeeringu mahuks on seitse miljonit.

Eesti elektrivõrk on suuresti ehitatud 60-70 aastat tagasi väikese tarbimise tagamiseks. Tänaseks on 26 protsenti võrgust ületanud projekteeritud eluea ja võrgu läbilaskevõime on ammendumas.

"Selleks, et tagada tänapäeva ootustele vastav võrk ja toetada hajatootmise kasvu, vajab elektrivõrk lähiaastatel suuremahulisi investeeringuid," sõnas Härm.

"Oleme koostanud Eesti elektrivõrkude arengukava aastani 2035, millest lähtub, et kui soovime suurendada hajatootmist, toetada uusi liitumisi, kaasajastada võrku, et tagada varustuskindlus ja julgeolek, on vaja järgmise kümne aasta jooksul investeerida võrku umbes 160 miljonit aastas. Samas on võrgutasudes aastas kaetud ligikaudu 40 miljoni ulatuses investeeringuid," lisas Härm.