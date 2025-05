Lilleilu püsib tänavu tavalisest kauem

Kirna mõisa perenaine Tuuli Org ütleb, et kevad on olnud lillekasvataja jaoks täis väljakutseid - aprilli algul saabunud soojad ilmad meelitasid kõik lilled, kaasa arvatud nartsissid, mullast välja, misjärel nad hakkasid suure hooga kasvama ja õitsema. Kuid siis saabus külmaperiood, mis on kestnud juba peaaegu kuu aega.

"Eks see annab lilledele pikema õitsemisaja, see on tõsi. Aga eks ta annab ka väljakutseid lilledele. Mõnes mõttes ma ütleksin, et sellel aastal on lilled ikka õitsenud õiges järjekorras ja õigel ajal. Kui me eelmist aastat meenutame, siis juhtus selline asi, et enam-vähem õunapuud, kirsid ja vaata et ka sirelid õitsesid kõik samal ajal ja kõik seda kahe nädala sees. Sellel aastal ikkagi Türi kirsid läksid õitsema, õitsesid pikalt ja kaunilt. See et nüüd kirsid ja tulbid samal ajal õitseksid, seda ei ole kunagi juhtunudki," rääkis Kirna mõisa perenaine Tuuli Org.

Kelle aeda ehivad kaunid nartsissid, võivad samuti rõõmustada - tänavu jätkub nende õiteilu kauemaks.

"Esimesed varajased sordid läksid tõesti õide juba kuu aega tagasi, nad on äragi õitsenud juba. Hilised sordid siiamaani ei näita veel väsimise märki. Tegemist on umbes nagu lillepoe külmkapiga, kus hoitakse lilli, et nad kauem säiliksid," ütles Org.

Kirna mõisa aednik Eve Sammal ütleb, et istutustöödega aias tuleks kindlasti veel pisut oodata.

"Vara veel istutada. Ja vaadates ka ilmateadet, mis lubab ka järgmisel nädalal külma ja öökülma. Õitsevatele lilledele ta ei tee enam, ega tegelikult tulbid, nartsissid, kõik kannatavad külma. Aga marjapuud-põõsad, neile kindlasti teeb liiga. Kuigi Kirna mõisa lilleaia nartsissipeenrad on juba rikkalikult õisi täis, algab tulpide massiline õitsemine seal alles nädala või kümne päeva pärast," rääkis Sammal.