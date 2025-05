Michal: mul on väga hea meel, et koos ettevõtjatega teeme elu lihtsamaks

Valitsuse majanduskabinetis otsustati, et edaspidi ei pea näiteks kord kuus koostama akti redeli kontrollimise kohta. Kodukontoris töötajad ei pea esitama töökeskkonna riskianalüüsi ega sisekontrolli. Samuti kaob kohustus pidada arvestust isikukaitsevahendite üle.

"Eks neid linnalegende on ka kindlasti palju, aga seesama ettekujutus, et üksi töötades peab ise iseendale esmaabi andma... Me saame seda elu lihtsamaks teha ja mul on väga hea meel, et koos ettevõtjatega teeme ka," sõnas peaminister Kristen Michal.

"Meie taha see sõit ei jää, et kui kabinetil on hea hoog sees, et siis me töötame kas või läbi suve, et kabinetil oleks kogu aeg, siis järgmised paketid, mida me sealt loetelust siis soovitame aruteluks võtta, nii et jah, loodame, et tempo jätkub ja see oli kõigest esimene samm," lisas tööandjate keskliidu tegevjuht Hando Sutter.

Kodulaenu refinantseerijad ei pea edaspidi külastama notarit, hoides nii potentsiaalselt kokku sadu eurosid. Ühtlasi otsustas majanduskabinet hingusele saata alkoholiregistri.

"Ta ajalooliselt loodi sellel põhjusel, et salaalkohol ei saaks Eestis vohada. Ta on oma eesmärki täitnud ja nüüd on see register üldiselt ajale jalgu jäänud. Ehk siis tootjad, turustajad, ettevõtjad saavad kiiremini enda toodetega turule ja nende riiklikult nõutavad laborikatsed jäävad ära," ütles regionaal- ja põllundusmajandusminister Hendrik Johannes Terras.

Ettevõtte Liviko juht Janek Kivi tervitab alkoholiregistrist loobumist.

"Igale pudelimahule on vaja registrikannet, maksta riigilõivu ning teha ka akrediteeritud laboris laborianalüüs. Iseenesest on seesama toode lihtsalt erinevates pudelimahtudes ja hoidku jumal nüüd selle eest, et kui me midagi seal etiketil muudame või teeme näiteks ühesõnalise muutuse, siis me peame jälle kogu seda protseduuri kordama. Üks katse laboris maksab meile sõltuvalt tootest 100 kuni 200 eurot ja tooteid on sadu," sõnas Kivi.

"Toote nõuded, pakendinõuded - need jäävad ikkagi kehtima, aga lihtsalt see kontroll ja riigiasutusega suhtlemine jääb sealt vahelt ära. Tarbijaohutust tagab põllumajandus toiduamet, et nad teevad seda kontrolli teatava regulaarsusega," selgitas Terras.

Tööandjate keskliidu juhi sõnul on ettevõtjate järgmine prioriteet vähendada aruandluskohustust ja lühendada oluliselt planeeringute aega

"Meil on siin rekordplaneeringud, kus kümme aastat või rohkem on planeeritud ning mitte midagi ei juhtu. Soov on see, et planeeringute tähtajad lüheneksid märkimisväärselt," ütles Sutter.

Vähemalt üht tööandjate ettepanekut valitsus täna siiski heaks ei kiitnud - ka edaspidi ei ole igal tööandjal õigust kontrollida töötaja joovet