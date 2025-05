Eesti ja Läti motoklubid alustasid hooaega ühissõiduga Kagu-Eestis

Motoklubi UNIC-MOTO alustas kevadist hooaega Eesti ja Läti vanamootorratturite kolmepäevase ühissõiduga, Seekord sõidetakse Kagu-Eestis ja kuna vanade mootorratastega sõites ei oluline liikumise kiirus, siis on võimalik ka rohkem jälgida ümbrust.

"Vana masinaga sõitmise võlu on selles, et sa liigud vaikselt 60-70 km tunnis, sa näed palju rohkem, mis tee ääres ja tee peal toimub, mis ümbruses toimub, aga kui sa liigud uue masinaga ja sõidad 90 või 100, siis sinu pilk on pööratud kogu aeg teele ja jälgid teed, aga see mõnu selle vana masinaga sõitmisel ongi, et see on selline rahulik tegevus," ütles mootorrattur Kalmar Laine.

Riia lähistel elava Martinsi jaoks on põnev sõita vana mootorrattaga mööda Kagu- Eesti kurvilisi teid.

"Kogu minu elu on olnud seotud mootorratastega, ma remondin uusi mootorattaid, aga sõidan vanadega, nii et hobi ja töö koos," sõnas Martins.

Mitmed mootorraturid sõitsid koos kaaslasega ning need, kes istusid mootorratta tagaistmel või külgkorvis, igavuse üle ei kurtnud.

"Mina istun korvis ja mis selle kõige toredam on see, et saab rahulikult mõelda omi mõtteid ja nautida loodust, et kui autoga sõidad, siis saad ruttu edasi, aga keegi ei lehvita sulle, aga kui sa mootorrattaga sõidad, siis külarahvas lehvitab sulle ja hästi mõnus on - see on ikka puhkus," lausus kaasreisija Ülle.