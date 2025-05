Trump kärbib veel 450 miljoni dollari ulatuses toetusi Harvardile

USA presidendi Donald Trumpi administratsioon on juba külmutanud Harvardi ülikoolile mõeldud mitmeaastased toetused väärtuses 2,2 miljardit dollarit ning teisipäeval selgus, et võimud kärbivad veel 450 miljoni dollari ulatuses toetusi.

USA valitsus väitis, et Harvard ei ole suutnud lahendada oma linnakus esinevat rassilist diskrimineerimist ega antisemiitlikku ahistamist. See tõi kaasa selle, et kaheksa föderaalagentuuri lõpetasid 450 miljoni dollari ulatuses toetused Harvardile.

Viimane otsus suurendab veelgi Harvardi ja võimude vahelisi pingeid. Trump ähvardas varem veel, et võtab Harvardilt ära sellele kehtiva maksuvabastuse, mis oleks ülikooli rahakoti pihta veel karmim löök kui viimased kärped.

Harvardi ülikool ei vastanud kohe ajalehe Financial Times kommentaaritaotlustele.

Trumpi administratsiooni kriitikud leiavad nüüd, et võimud ohustavad akadeemilist vabadust. Harvard ise on lubanud võidelda antisemitismi vastu, säilitades samas akadeemilise vabaduse ja protestiõiguse.