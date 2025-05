Trumpi osalemine Türgis rahukõnelustel sõltub Putini osavõtust

USA president Donald Trump on küll põhimõtteliselt valmis Ukraina ja Venemaa rahukõnelusteks Türki lendama, kuid see oleks mõttekas vaid juhul, kui kohale ilmuks ka Venemaa liider Vladimir Putin. Valge Maja allikate kinnitusel on olukord läbirääkimiste ümber praegu väga segane ja neil pole täpsemat informatsiooni. Kindlasti lähevad igaks juhuks Türki USA eriesindajad Keith Kellogg ja Steve Witkoff.

"Teeme kõik, et kindlustada selle kohtumise toimumine. Kui Putin on tõepoolest valmis kohtuma - mitte ainult meedias, vaid ka tegelikkuses – siis teeme juhtide tasemel kõik, et jõuda relvarahus kokkuleppele. Tema on see, kellega pean relvarahu üle läbi rääkima, sest ainult tema teeb selle otsuse. Kutsusime president Trumpi liituma. Ma ei tea USA presidendi otsust, aga igal juhul, kui ta kinnitaks oma osaluse, siis see annaks Putinile lisatõuke kohale tulla," ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Zelenski sõnul kohtub ta neljapäeval Türgi presidendiga pealinnas Ankaras, kuid on valmis liikuma kohe Istanbuli, kui Putin peaks soovima hoopis sinna minna. Ukrainlased ei kavatse pidada läbirääkimisi Venemaa esindajatega, vaid ainult Putini endaga.

"Venemaa pool jätkab ettevalmistusi kõnelusteks, mis peaksid toimuma neljapäeval. See on tegelikult kõik, mida saame öelda. Me ei kavatse rohkem kommentaare veel anda," sõnas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Euroopa riigid ootavad samuti Venemaa vastust. Saksamaa liidukantsler Friderich Merz rõhutab, et venelased peavad nõustuma nii 30-päevase relvarahuga kui ka otsekõnelustega. Ukraina on Merzi arvates teinud juba piisavalt järeleandmisi.

"Oleme kokku leppinud, et kui sel nädalal ei tehta tegelikke edusamme, siis töötame koos Euroopa tasemel, et karmistada märkimisväärselt sanktsioone," lausus Merz.

"Ma siiralt loodan, et see sanktsioonide pakett on vähemalt samal tasemel, kui USA kongressis Lindsey Grahami poolt välja töötatud eelnõu, millega kehtestataks tugevad sanktsioonid Venemaa energiale ja pangandussüsteemile. See on jõuline pakett. Pean seda piisavalt tugevaks," ütles Zelenski.