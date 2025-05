ERR Harvardis: välisüliõpilased tunnevad oma tuleviku osas suurt ebakindlust

Ameerika Ühendriikide vanimas ülikoolis Harvardis jagati neljapäeval diplomeid. Erimeelsused Valge Majaga jätsid tähtsale päevale aga oma jälje. Valge Maja on juba kuid kestnud konfliktis võtnud eriti teravalt sihikule rahvusvahelised üliõpilased.

Nimelt näeb administratsioon riigis pead tõstva antisemitismi taga ülikoolilinnakutes aset leidnud Palestiina-meelseid proteste, millest võtsid osa ka välistudengid.

Trumpi administratsioon teeb pingutusi, et keelustada Harvardis välistudengite vastu võtmist, tuues ettekäändeks, et ülikool pole suutnud kampuses tagada turvalisust.

"Minu vanaema on immigrant Filipiinidelt, ta ei suutnud täita oma Ameerika unistust. Tema tõttu lõpetasin aga mina Harvardi, sest ta tuli Ameerikasse 65-aastaselt. Ja ma loodan ja palvetan valitsuse ja juhtide eest, kes meid praegu kuulavad, et annaks meile võimaluse täita oma Ameerika unistus," sõnas Harvardi lõpetaja Filipiinidelt Ylaysha.

"Olen kindel, et Harvard saab sellest üle ja on tulevikus veel tugevam. Konflikte ja väljakutseid tuleb alati ette. Ei saa tunda võidurõõmu, kui pole selliseid väljakutseid ja olukordi," ütles Harvardi lõpetanud Jeemenist pärit Omar.

Rahvusvahelised üliõpilased tunnevad oma tuleviku osas suurt ebakindlust. Seda kinnitab asjaolu, et paljud välistudengid keeldusid "Aktuaalsele kaamerale" kommentaare jagamast.

"Kõik välistudengid on mures. Nägin grupivestluses, kus saadetakse üksteisele sõnumeid ja küsitakse, kas riiki saadi turvaliselt sisse, kas oli probleeme New Yorgi või Bostoni lennujaamas. See on imelik. Tavaliselt ei teki meil WhatsAppi vestluses selliseid küsimusi, aga nüüd arutatakse, kas Ameerika Ühendriikidesse reisimine on ohutu," lausus Harvardi lõpetaja Araabia Ühendemiraatidest Aniket.

Kohalikud tudengid kinnitavad, et välisüliõpilased on aga suur osa Harvardi ülikooli identiteedist. Enam kui 25 protsenti eliitülikooli tudengitest on pärit välismaalt.

"Nad annavad meile nii palju. Toovad meile maailmast vaateid ja teadmisi, mida poleks, kui siin õpiks ainult tudengid Ameerika Ühendriikidest. Me vajame siia kõiki, sest siin on globaalne keskkond," sõnas Harvardi lõpetanud ameeriklane Cressy.

Lahingud kohtus aga jätkuvad. Seniks survestab administratsioon Harvardit ka majanduslikult, külmutades või lubades kärpida toetusi miljardites dollarites.