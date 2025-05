Valitsus annab loa tuua Eestisse rohkem oskustöölisi

Peaminister Kristen Michal (Reformierakond) ütles valitsuse pressikonverentsil, et Eesti valik on võõrtööjõu riiki lubamises olnud konservatiivne ja nii jääb see ka tulevikus, kuid kuna OSKA raport näitab võõrtööjõu vajadust teatud valdkondades, siis seda aluseks võttes teeb siseministeerium ettepaneku, millistel tingimustel saaks Eestisse juurde tuua oskustöötajaid.

"Sügiseks teeb siseministeerium need ettepanekud ja siis saab avalikkus debateerima hakata. Kindlasti parlamendis EKRE ja tema siirded hirmutavad, et Eestisse tuleb seitse miljonit inimest, kuid kutsun avalikkust üles arutama majanduse vajaduste üle. Kui meedial on huvi ja võimet, siis nad võiksid OSKA raportit avalikkusele tutvustada," rääkis Michal.

Tööturu olukorda lähiaastatel ja tulevikus analüüsiv OSKA raport näitas, et mitmete tööstussektori kasvuks vajalike erialade töökohtade täimiseks jääb vananeva rahvastiku tõttu kohalikest töötajatest puudu.

Järgneva kümnendi vaates jääb igal aastal puudu umbes 1400 tippspetsialisti ja 700 oskustöötajat, kelle vajadust Eesti tasemehariduse lõpetajad ei suuda katta.

"Maksimaalne arv elamislubasid, mida võib erandiga välja anda tööjõupuudusega valdkondades, on ca 1300 luba, majanduskasvu tingimustes, kui majandus kasvab vähemalt kaks protsenti SKP-st, tõuseks lubade arv 2600-ni," ütles siseminister Igor Taro (Eesti 200).

"Valime välja üheksa valdkonda, kus on oskustööjõust kõige suurem puudus," ütles Taro.

Siseministri sõnul võimaldab kehtestav erisus piirarvu kohandada vastavalt majanduskeskkonna muutustele ning jätkuvalt sisserännet sihipäraselt kontrollida. Seetõttu kehtestatakse piirang selles osas, kui palju erandi alt võib elamislubasid välja anda.

"Asutustel peab olema võimalik teha usaldusväärne taustakontroll neile, keda tööandjad Eestisse vajavad. Kinnitan, et PPA on meie ettevõtjate jaoks hea koostööpartner, kelle ülesanne on veenduda töötaja sobivuses Eesti ühiskonda ja tööturule. Minu kindla veendumuse kohaselt ei pea Eestisse tulema mitte keegi, kelle taust ja kavatsused või töökohale sobivad oskused ei ole meile teada ja selged. See on sisejulgeoleku ja ühiskonna stabiilsuse küsimus, see on ka meie vastutus ülejäänud Euroopa ees, sest Eesti viisa ja ka elamisluba avab tulijale kogu Euroopa," rääkis Taro.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo (Reformierakond) sõnul on tööstusettevõtjad kvalifitseeritud töötajate paindlikumat kaasamise võimalust pikalt oodanud.

"Kui soovime kasvatada tootlikkust ja sellega koos Eesti inimeste jõukust, siis vajame siia tarku spetsialiste, et käivitada ja töös hoida nutikaid süsteeme ja masinaid. Välisspetsialistide kaasamine annab tööd ka kohalikele ning aitab tõsta nende palkasid. Kuigi iga ettevõtja esimene eelistus on värvata koduturult, ei ole see alati paraku võimalik, sest vajalike oskustega spetsialiste igale poole ei jagu," selgitas minister.