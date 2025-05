Belgia taganes plaanist loobuda tuumaenergiast

Belgia parlament hääletas neljapäeval, et riik taganeb 20 aasta eest antud lubadusest loobuda järkjärguliselt tuumaenergiast. Riigis võib edaspidi uusi tuumareaktoreid ehitada, kirjutab Prantsuse ajaleht Le Monde.

Belgia seadusandjad toetasid uue, konservatiivide poolt juhitud valitsuse kava taaselustada riigi tuumatööstus. Kava sai 102 poolt- ja kaheksa vastuhäält; 31 parlamendi liiget oma häält ei andnud.

"Föderaalparlament pööras äsja lehekülje kaks aastakümmet kestnud viivitamisele ja kõhklustele, et sillutada teed realistlikule ja vastupidavale energiamudelile," ütles Belgia energiaminister Mathieu Bihet.

Hääletusega tühistas parlament 2003. aasta seaduse, mille kohaselt Belgia kehtestas ajakava oma tuumareaktorite kasutusest kõrvaldamiseks 2025. aasta lõpuks ja keelas uute võimsuste loomise. Tähtaega nihutati aga 2022. aastal 10 aasta võrra edasi, kuna Venemaa sissetung Ukrainasse vallandas energiakriisi, mis pani gaasihinnad hüppeliselt tõusma.

Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) andmetel on ülemaailmne huvi tuumasektori vastu kõrgeim pärast 1970. aastate naftakriisi. Holland ja Rootsi plaanivad ehitada uusi tuumajaamu. Selle aasta alguses avas Itaalia valitsuskabinet – 25 aastat pärast viimaste reaktorite sulgemist – ukse tuumaenergia juurde naasmiseks.

"See ei ole lihtsalt energiareform, see on otsustav samm meie riigi majandusliku, keskkonnaalase ja strateegilise tuleviku jaoks," ütles Belgia energiaminister Bihet.

Veebruaris, pärast seitse kuud kestnud läbirääkimisi astus Belgia uus koalitsioonivalitsus ametisse – see omakorda tähistab riigi poliitikas nihet paremale. Pööre tuumaenergeetikas on osa uuest koalitsioonileppest.

Belgias on praegu kaks tuumaelektrijaama – mõlemat juhib Prantsuse energiafirma Engie ning mõlemas on kaks töötavat reaktorit.

IEA andmetel moodustab tuumaenergia 40 protsenti riigi kogu elektritootmisest, sellele järgneb 21 protsendiga gaas ja tuul 19 protsendiga. Energiaminister Bihet ütles kohalikule raadiole Bel RTL, et valitsus soovib suurendada tuumaenergia osakaalu, kuid peab energiafirma Engiega läbirääkimisi pidama, et mõista nende kavatsusi.

Engie teatas, et töötab kahe reaktori eluea pikendamise nimel, nagu 2022. aastal kokku lepiti, kuid lisas, et tuumaenergia Belgias ei kuulu enam grupi strateegiasse.