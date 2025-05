Metsnik: kuusetaimede massilise ülejäägi süüdlasi tuleks otsida poliitikute seast

Taimlates kasvavatest kuuskedest ei kõlba metsa istutamiseks kuni viiendik. Välja praagitakse, kas liiga tillukesed või kahe ladvaga kuused. Sel aastal on aga lisaks ebakvaliteetsetele kuuskedele RMK ülejäägis tervelt 3 miljonit täiesti korralikku kuusetaime. Kõik kuused kasvatati kindlate raiemahtudega arvestades, kuid nüüd tuleb nad komposti saata, kuna riigimetsas nende jaoks kohta enam pole.

"Kurb lugu siin tõesti on, et see taimede ülejääk on tekkinud. Aga kui me vaatame, siis metsataime kasvatus vaatab oma töömahte pikema perioodi peale. Taimi kasvatatakse, sõltuvalt puuliigist või taimetüübist, 2-5 aastat ette ja selle aja jooksul on tehtud ka mitmeid otsuseid, mis on ka riigimetsa raiemahtu langetanud," sõnas RMK metsamajanduse valdkonna juht Erko Soolmann.

RMK on püüdnud liigseid kuuski maha müüa, kuid edutult. Riigivara tasuta ära anda ei luba seadus ja suure hulga taimede turule paiskamine oleks karuteeneks erataimlatele. Asjatundjate hinnangul tuleks kuusetaimede massilise ülejäägi süüdlasi otsida poliitikute seast.

"Kui minister võtab sellised otsused vastu, et võtab raiemahtusid suvaliselt nipsuga maha, siis mõtlemata selle peale, mis siin taga on. Mets on väga pika vinnaga asi ja tuleb mõelda ikkagi korraliku metsapoliitika üle ja ei ole mitte ainult see, et paneme kõik looduskaitse alla või lõpetame raied, siin on tagajärjed," ütles metsakasvataja Mart Erik.

RMK lubab standardsete kuusetaimede ülejäägile leida lahenduse sel nädalal. Ebastandardseid kuusetaimi saavad inimesed mõistlikus koguses võtta tasuta Purila ja Iisaku kuusetaimlatest.