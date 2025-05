Maailma Terviseorganisatsioon kinnitas pandeemiavastase kokkuleppe

Pärast kolm aastat kestnud läbirääkimist võttis Maailma Terviseassamblee vastu õiguslikult siduva pakti pandeemiatega tegelemiseks. WHO liikmesriigid tervitasid Genfis toimunud istungil kokkuleppe vastuvõtmist aplausiga.

Pakti peetakse ülemaailmse terviseagentuuri võiduks ajal, mil rahvusvahelised organisatsioonid, nagu WHO, on sattunud USA välisrahastuse piiramise tõttu järskude kärbete sihtmärgiks.

"See kokkulepe on võit rahvatervise, teaduse ja mitmepoolse tegevuse jaoks. See tagab, et me saame maailma ühiselt tulevaste pandeemiaohtude eest paremini kaitsta," ütles WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Leping sattus veel esmaspäeva ohtu, kui Slovakkia kutsus üles hääletusele selle kinnitamise üle, kuna Slovakkia peaminister, kes on Covid-19 vaktsiini suhtes skeptiline, nõudis, et tema riik vaidlustaks kokkuleppe vastuvõtmise. Leppe üle korraldatud hääletusel toetasid 124 riiki selle heakskiitmist, vastu ei olnud ükski maa ning 11 riiki, sealhulgas Poola, Iisrael, Itaalia, Venemaa, Slovakkia ja Iraan, jäid erapooletuks.